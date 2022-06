monday.com annonce sa participation à la 46e Conférence des investisseurs du Nasdaq





monday.com Ltd. (NASDAQ : MNDY), un système d'exploitation professionnel (Work OS) avec lequel les organisations de toutes tailles peuvent créer les outils et processus dont elles ont besoin pour gérer tous les aspects de leur travail, a annoncé aujourd'hui que les membres de son équipe de direction doivent participer à la Conférence des investisseurs du Nasdaq qui se tiendra mardi 14 juin 2022 à 8 h 00 (heure de New York).

La présentation couvrira les événements récents et sera diffusée sur le Web en direct sur le site Internet de monday.com, dans la section dédiée aux relations avec les investisseurs, à l'adresse https://ir.monday.com. Une rediffusion de la session sera disponible sur le site Internet de la société, dans la section dédiée aux actualités et événements.

À propos de monday.com

Work OS de monday.com est une plateforme ouverte qui démocratise la puissance des logiciels de façon à ce que les organisations puissent facilement créer des applications logicielles et des outils de gestion du travail pour répondre à tous leurs besoins. La plateforme connecte intuitivement les individus aux processus et aux systèmes, permettant aux équipes d'exceller dans tous les aspects de leur travail, tout en créant un environnement de transparence au sein des entreprises. monday.com possède des équipes à Tel Aviv, New York, San Francisco, Miami, Chicago, Londres, Sydney, São Paulo et Tokyo. La plateforme est entièrement personnalisable pour s'adapter à n'importe quel secteur d'activité et est actuellement utilisée par plus de 152 000 clients de plus de 200 secteurs répartis dans 200 pays.

