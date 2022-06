AVIS AUX MÉDIAS - Coup d'envoi de l'Année Lévesque à la Grande Bibliothèque





MONTRÉAL, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation René-Lévesque invite les représentants des médias au coup d'envoi de l'Année Lévesque qui aura lieu à la Grande Bibliothèque en présence de plusieurs personnalités, dont le président d'honneur des commémorations, Me Lucien Bouchard et le premier ministre du Québec, M. François Legault. Prendront la parole les représentants des partis politiques à l'Assemblée nationale, de même que le fils de René Lévesque, Claude, qui fera l'honneur de déclarer officiellement ouverte l'Année Lévesque.

Le coup d'envoi des commémorations du 100e anniversaire de naissance de René Lévesque sera donné en même temps que sera lancé le livre de M. Guy Lachapelle, Un homme et son siècle. Plus tôt dans la journée, une première activité à la Grande Bibliothèque, soit une discussion sous forme de table ronde ayant pour thème René Lévesque : aux sources d'une fierté nationale est aussi organisée.

L'Année Lévesque est une initiative de la Fondation René-Lévesque présentée par Québecor, en collaboration avec Hydro-Québec et avec la participation financière du gouvernement du Québec. Quant à elle, la Fondation René-Lévesque est un organisme fondé il y a plus de 35 ans, reconnu comme organisme de bienfaisance par l'Agence de revenu du Canada depuis 1994. À ce titre, et depuis toujours, elle est totalement non-partisane et non-affiliée aux partis politiques. Elle se consacre essentiellement à la recherche, la publication et la diffusion.

QUOI : Coup d'envoi de l'Année Lévesque?; commémorations du 100e anniversaire de René Lévesque et lancement du livre Un homme et son siècle. QUAND : Lundi 13 juin, de 18 h à 20 h

(Début des allocutions vers 18 h 30) OÙ : Hall de la Grande Bibliothèque | BAnQ

475 Boulevard de Maisonneuve E., Montréal QC H2L 5C4

Entrée sur Berri, plusieurs dizaines de mètres au nord du boul. de Maisonneuve ALLOCUTONS : M. François Ferland, président du CA de la Fondation René-Lévesque

M. François Legault, premier ministre du Québec

Me Lucien Bouchard, président d'honneur de l'Année Lévesque

M. Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire

Mme Christine St-Pierre, Parti libéral du Québec

M. Paul St-Pierre Plamondon, Parti Québécois

M. Pierre-Karl Péladeau, président et chef de la direction, Québecor

M. Claude Lévesque, fils de René Lévesque

SOURCE Fondation René-Lévesque

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 21:26 et diffusé par :