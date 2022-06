La Pratique des sciences de la vie de WittKieffer étend ses capacités mondiales





WittKieffer, l'un des principaux cabinets mondiaux de recrutement de cadres et de conseil dédié à l'amélioration de la qualité de vie grâce à un leadership à fort impact, a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa Pratique mondiale des sciences de la vie avec l'ajout de trois conseillers expérimentés.

WittKieffer a le plaisir d'accueillir Susan Oliver et Luigi Frezza, qui rejoignent la pratique grandissante de WittKieffer en tant que directeurs généraux, ainsi qu'Hannah Scarisbrick, qui occupera le poste de conseillère principale. La Pratique des sciences de la vie travaille de manière collaborative dans le monde entier, en s'appuyant sur les expériences diverses de ses conseillers pour placer des cadres innovants, visionnaires et extrêmement agiles dans des entreprises pharmaceutiques, biopharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostic et autres entreprises du secteur des sciences de la vie. Susan Oliver sera basée à Orlando, en Floride, tandis que Luigi Frezza et Hannah Scarisbrick serviront les clients à partir de Londres.

« Depuis plus de 50 ans, WittKieffer opère exclusivement à l'intersection de la science, des services de soins de santé et de l'éducation - l'écosystème de la qualité de vie », a déclaré Andrew Chastain, PDG de WittKieffer. « L'annonce faite aujourd'hui est la dernière étape dans notre investissement à plusieurs volets au service de cet écosystème via un leadership à fort impact. Le secteur des sciences de la vie, allant des sociétés de biotechnologie en phase de démarrage aux services pharmaceutiques matures, est incroyablement dynamique. En plus de son expertise spécifique du secteur, WittKieffer apporte une perspective multidimensionnelle permettant de comprendre comment les sciences de la vie recoupent la médecine universitaire, les systèmes de santé et les prestataires de soins et de bien-être. »

Les trois nouvelles recrues de la pratique de WittKieffer bénéficient de l'expérience et des qualifications suivantes :

Susan Oliver , directrice générale de la Pratique mondiale des sciences de la vie, a une longue et fructueuse expérience dans le recrutement de cadres, et possède plus de 25 ans d'expérience, dont plus de la moitié en tant que conseillère principale en contact avec les clients. Son expertise couvre les entreprises biotechnologiques, pharmaceutiques et de technologie médicale, avec une connaissance particulière des entreprises financées par capital-risque en phase de démarrage et de stade clinique.

, directrice générale de la Pratique mondiale des sciences de la vie, a une longue et fructueuse expérience dans le recrutement de cadres, et possède plus de 25 ans d'expérience, dont plus de la moitié en tant que conseillère principale en contact avec les clients. Son expertise couvre les entreprises biotechnologiques, pharmaceutiques et de technologie médicale, avec une connaissance particulière des entreprises financées par capital-risque en phase de démarrage et de stade clinique. Luigi Frezza , directeur général de la Pratique mondiale des sciences de la vie, a à son actif plus de 15 ans d'expérience dans la recherche de cadres. C'est un expert dans la conduite de processus de recrutement internationaux pour de multiples fonctions du secteur des sciences de la vie en Europe et aux États-Unis - qu'il s'agisse de postes de direction dans la recherche et le développement, de postes techniques et commerciaux, en passant par un large éventail de rôles fonctionnels d'entreprise.

, directeur général de la Pratique mondiale des sciences de la vie, a à son actif plus de 15 ans d'expérience dans la recherche de cadres. C'est un expert dans la conduite de processus de recrutement internationaux pour de multiples fonctions du secteur des sciences de la vie en Europe et aux États-Unis - qu'il s'agisse de postes de direction dans la recherche et le développement, de postes techniques et commerciaux, en passant par un large éventail de rôles fonctionnels d'entreprise. Hannah Scarisbrick, conseillère au sein de la Pratique mondiale des sciences de la vie, est une conseillère expérimentée en recherche de cadres qui apporte une capacité d'exécution et de développement commercial à la pratique et au bureau de Londres du cabinet. Hannah a l'habitude de travailler avec les clients pour les aider à trouver des dirigeants transformationnels capables de répondre à leurs besoins stratégiques actuels et futurs.

« Susan, Luigi et Hannah apportent des décennies d'expérience au sein de divers marchés et secteurs, et constituent des ajouts formidables à notre équipe », a déclaré Morten Nielsen, directeur mondial de la Pratique des sciences de la vie chez WittKieffer. « Travailler à l'échelle mondiale fait partie de notre ADN. Leur ajout à l'équipe élargit nos capacités à nous associer à des clients du monde entier et à bénéficier d'un accès illimité aux talents de direction dans le secteur des sciences de la vie. »

L'annonce d'aujourd'hui illustre l'engagement de WittKieffer à servir les entreprises des sciences de la vie et de la santé à but lucratif et soutenues par des investisseurs qui transforment les existences et créent de la valeur pour leurs propriétaires, leurs équipes, leurs clients et leurs communautés. Pour en savoir plus sur la Pratique des sciences de la vie de WittKieffer, rendez-vous sur wittkieffer.com/practices/life-sciences.

À propos de WittKieffer

WittKieffer est l'un des principaux cabinets mondiaux de recherche de cadres et de conseil dédié à l'amélioration de la qualité de vie grâce à un leadership à fort impact. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise opère exclusivement à l'intersection des services de soins de santé, de la science et de l'éducation à but lucratif et non lucratif - l'écosystème de la « qualité de vie ». Grâce à ses solutions DEI, Interim Leadership, Board Services et Leadership Advisory, WittKieffer aide à bâtir et à perfectionner des équipes de direction capables de transformer les organisations et les communautés. WittKieffer combine la souplesse et le service personnalisé d'un cabinet boutique à une échelle mondiale pour fournir des résultats exceptionnels. Visitez wittkieffer.com pour en savoir plus.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 20:55 et diffusé par :