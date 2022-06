TuxCare annonce trois nouvelles intégrations DevSecOps au Gartner Security & Risk Management Summit 2022





Gartner Security & Risk Management Summit ? TuxCare a annoncé aujourd'hui trois nouvelles intégrations DevSecOps avec son système de gestion centralisée ePortal. Les intégrations avec Ansible, Chef et Puppet sont disponibles via une interface API et fournissent des correctifs et une gestion centralisée des licences. Les correctifs et la gestion des licences sont considérés comme des outils clés des flux de travail DevSecOps et des composants essentiels pour sécuriser les systèmes Linux qui alimentent l'infrastructure des grandes entreprises.

L'ePortal de TuxCare est utilisé dans les grands déploiements d'infrastructures où les serveurs ne sont pas directement exposés à l'Internet public mais ont quand même besoin d'une sécurité renforcée. Les serveurs contactent l'ePortal pour tout nouveau correctif à déployer. L'ePortal fournit également une gestion centralisée des licences, avec une vue claire et transparente de l'utilisation de ces licences à tout moment.

« Nos clients utilisent une grande variété d'outils pour renforcer la sécurité de leurs systèmes cloud et sur site. Les intégrations avec des services clés comme Ansible, Chef et Puppet sont essentielles et offrent une valeur immédiate à nos clients sous la forme de gains de temps et d'une sécurité accrue », a déclaré Jim Jackson, président et directeur des revenus de TuxCare. « Assurer la sécurité manuellement représente un pas en arrière, et ces intégrations étaient quelque chose de fortement demandé. Nous allons continuer d'élargir la liste des services que nous intégrons pour aider les clients de TuxCare à sécuriser leurs infrastructures. »

L'accès API à ePortal fournit des services tels que la désinstallation d'agents et de puissantes fonctions de requête. Cela peut être utilisé, par exemple, pour répertorier et filtrer les systèmes de génération de rapports sur les applications tierces. Des Playbooks prêts à l'emploi pour Ansible, des Recettes pour Chef et des Plans pour Puppet peuvent être déposés dans des scripts de flux de travail existants. Les playbooks/recettes/plans fournis peuvent servir de point de départ pour une intégration étendue puisqu'il s'agit d'API standard utilisant des données JSON.

TuxCare fera une présentation au Gartner Security & Risk Management Summit 2022. La présentation de Jim Jackson, président de TuxCare, aura pour titre « Why Johnny Can't Patch » et sera proposée dans le cadre de la Série ETTS le jeudi 9 juin à 14 h 45. TuxCare est également un exposant Silver Level. Les participants pourront se rendre sur le stand n° 573 et en savoir plus sur le live patching (correctifs à chaud), la prise en charge étendue du cycle de vie et les services de support Linux.

La documentation pour l'ePortal est disponible ici, avec notamment la configuration matérielle requise, les instructions d'installation pour Ubuntu, etc. : https://tuxcare.com/resource/devsecops-api-integrations/

À propos du Gartner Security & Risk Management Summit

Le Gartner Security & Risk Management Summit fait connaître les recherches et apporte des conseils aux responsables de la sécurité et de la gestion des risques, sur des sujets tels que la gestion de la continuité des activités, la sécurité du cloud, la confidentialité, la sécurisation de l'Internet des objets (IdO) et le rôle du responsable principal de la sécurité informatique (chief information security officer, CISO). Les analystes de Gartner présenteront les dernières informations sur les nouvelles menaces afin de préparer les dirigeants à rendre possible l'activité numérique dans un monde où les risques ne cessent de croître.

À propos de TuxCare

TuxCare fournit des solutions de cybersécurité à des milliers de clients, dont Zoom, IBM, Dell, Mitre, Datto et Proofpoint. Nous proposons une suite complète de live patching et de services d'assistance pour toutes les distributions Linux populaires afin d'aider les organisations à maintenir une posture conforme et sécurisée contre les risques liés à la cybersécurité. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur tuxcare.com.

