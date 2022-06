Eurosatory News : Roboteam Defense, Ltd. rejoint l'écosystème Persistent Systems Wave Relay® Ecosystem





Persistent Systems sera le fournisseur privilégié de solutions de réseau mobiles ad hoc pour l'entreprise UGV

NEW YORK, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Persistent Systems, LLC (« Persistent »), un leader dans la technologie de réseau mobile ad hoc (MANET), a annoncé aujourd'hui que Roboteam Defense, Ltd. (« Roboteam »), une entreprise de véhicules terrestres sans pilote (UGV) basée à Petah Tikva, en Israël, rejoindra l'écosystème Wave Relay® Ecosystem dans le cadre d'un accord de cinq ans avec Persistent.

L'écosystème Wave Relay® Ecosystem est une alliance de sociétés de systèmes sans pilote et capteurs qui utilisent tous Wave Relay® MANET de Persistent comme réseau par défaut. La gamme complète de véhicules UGV de Roboteam fera désormais partie de cet écosystème, faisant de Wave Relay® MANET le réseau préféré de ses plateformes.

« Nous sommes heureux de voir Roboteam rejoindre officiellement l'écosystème Wave Relay®, a déclaré Nick Naioti, vice-président senior en charge du développement commercial chez Persistent. « Nos entreprises travaillent ensemble depuis plus d'une décennie, livrant des milliers de véhicules UVG aux clients américains et internationaux. Désormais, dans le cadre de l'alliance Ecosystem, Roboteam positionnera ses plateformes dans le futur champ de bataille en réseau. »

En tant que client UGV le plus ancien de Persistent, Roboteam avait déjà intégré les radios MPU3 et MPU4 dans ses systèmes. La société intégrera désormais la radio MPU5 MANET de génération actuelle dans ses plateformes ROOK et PROBOT V2, et le module embarqué avec optimisation SWaP (taille, poids et puissance optimisés) dans les contrôleurs MTGR, TIGR et ROCU-7.

Roboteam fournira également un logiciel de commande et de contrôle UGV à Persistent. Ce logiciel sera chargé sous forme d'applications Android sur le MPU5 et contrôlé par le contrôleur d'affichage robuste (RDC). Roboteam permet ainsi au combattant hyper-activé d'accéder à des données vocales, vidéo et de capteurs pour une meilleure connaissance de la situation.

La mise à niveau assure également une communication plus robuste avec les UGV tout-terrain de Roboteam, où qu'ils aillent. « Le Wave Relay® MANET fonctionne efficacement dans les grottes, les tunnels, les complexes souterrains et tout autre environnement opérationnel qui nécessite une liaison de données extrêmement fiable », a déclaré Uzzi Rozen, PDG de Roboteam.

Persistent Systems (stand n° DE 423) et Roboteam (stand n° A-358) exposeront leurs produits au salon Eurosatory 2022, consacré aux questions de défense et de sécurité, qui se tiendra au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, à Paris, en France, du 13 au 17 juin.

Roboteam Defense, Ltd.

Roboteam est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes robotiques terrestres tactiques. Basée en Israël et déjà déployée dans plus de 25 pays, l'entreprise a su faire ses preuves dans les missions les plus difficiles. Roboteam conçoit, développe et fabrique des plateformes et des contrôleurs de pointe, orientés utilisateurs, polyvalents et sans personnel pour les missions de défense, d'application de la loi et de sécurité publique. L'entreprise a créé une gamme de systèmes terrestres sans pilote légers et rapidement déployables qui offrent des percées technologiques et fonctionnelles à des fins tactiques avec une fiabilité inégalée. Parmi les clients de Roboteam, on peut trouver les meilleures unités au sein de l'armée américaine, qu'il s'agisse des forces spéciales, des unités EOD et des équipes SWAT, ainsi que d'autres unités d'élite dans le monde entier. L'équipe de Roboteam comprend des dizaines d'ingénieurs hautement expérimentés, qui se consacrent à la conception de systèmes robotiques offrant un contrôle opérationnel et tactique complet, une gestion de mission globale et des capacités de gestion de combat améliorées.

À propos de Persistent Systems, LLC

Basée à New York depuis 2007, Persistent Systems, LLC est une entreprise mondiale de technologie des communications qui développe et fabrique un système de réseau ad hoc mobile (MANET), breveté et sécurisé : Wave Relay®. Wave Relay® transmet et reçoit des données, des vidéos, des données vocales et d'autres applications dans les conditions les plus difficiles. La gamme de produits proposée est utilisée dans les secteurs commercial, militaire, gouvernemental, industriel, agricole et robotique, ainsi que dans le marché des systèmes sans pilote. Rendez-vous sur http://www.persistentsystems.com pour en savoir plus. Suivez Persistent Systems sur Twitter pour obtenir des mises à jour sur les derniers développements @pswaverelay.

