Nomination de monsieur Jonathan Brière au poste de président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal





QUÉBEC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Jonathan Brière à titre de président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS). Son mandat débutera le 13 juin prochain, pour une durée de quatre ans.

Titulaire d'une maîtrise d'administration publique en gestion des services de santé et des services sociaux de l'École nationale d'administration publique et d'un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Montréal, monsieur Brière présente une longue feuille de route avec une expérience à la fois sur le terrain et comme gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. Après avoir cumulé plusieurs fonctions au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, notamment celle de cogestionnaire clinico-administratif des regroupements clientèles santé mentale, médecine des toxicomanies, UHRESSS, neurologie, neurochirurgie et clinique de la douleur, il a été nommé directeur des programmes de santé mentale, dépendance et itinérance au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal en mars 2018.

Citation :

« La polyvalence et la grande expérience de monsieur Brière, notamment auprès des clientèles vulnérables, seront sans aucun doute des atouts au sein de l'équipe de direction du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. Il saura, j'en suis persuadé, épauler avec une grande compétence l'équipe de direction afin que les soins et les services offerts à la population soient de haute qualité. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 19:27 et diffusé par :