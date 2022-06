INVITATION AUX MÉDIAS - Intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en entreprise - Forum stratégique de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain





MONTRÉAL, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - La crise climatique et les différents défis mondiaux qui façonnent notre temps mobilisent les entreprises autour d'une démarche suivant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). En plus d'être indispensables pour répondre aux défis actuels, ceux-ci jouent désormais un rôle crucial dans le succès, la performance et la rentabilité des entreprises.

C'est dans ce sens que de nombreuses personnalités du milieu des affaires se joindront à nous afin de mieux comprendre ces critères qui contribuent à donner une image de marque positive auprès des parties prenantes, facilitant l'accès au financement ainsi qu'à de nouveaux marchés et participant à la rétention et à l'attraction des talents.

Nous sommes notamment très fiers de recevoir Sue Lloyd, vice-présidente?de l'International Sustainability Standards Board (ISSB), avec laquelle nous aborderons notamment les prochaines étapes de l'ouverture d'un bureau de l'ISSB à Montréal et les conséquences de cette ouverture sur le secteur de l'économie durable à Montréal.

Nous aurons aussi l'occasion de discuter de ces enjeux avec l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

Lors du Forum, les résultats du premier sondage de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain sur l'intégration des critères ESG en entreprise seront présentés et discutés. Vous pouvez en découvrir les faits saillants ici.

Il est possible d'assister au Forum en personne ou en ligne.

Pour consulter le programme complet de l'événement, cliquez ici.

Date : Lundi 13 juin 2022



Lieu : Palais des congrès de Montréal 1001, place Jean-Paul-Riopelle Montréal, Qc H2Z 1H5



Heure : De 8 h à 15 h



Déroulement : 8 h : Ouverture des portes et arrivée des médias (un petit déjeuner sera servi) 8 h 30 : BLOC 1 - État des lieux sur la démarche ESG dans le Grand Montréal Échange politique : Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, gouvernement du Québec La transformation des entreprises : un changement inévitable L'authenticité des intentions comme fondement des succès de demain Développer des standards financiers plus écoresponsables 9 h 50 : BLOC 2?- Les critères ESG comme levier de croissance pour nos entreprises Échange politique : Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, gouvernement du Canada Créer de la valeur grâce à votre démarche ESG? La finance, un secteur d'influence pour une transformation durable? Pause réseautage Miser sur une politique de ressources humaines responsable et inclusive Des modèles gagnants d'écoresponsabilité Lunch réseautage Se propulser à l'international grâce à une démarche ESG 13 h 45 : BLOC 3 - Outiller nos entreprises dans leur approche ESG Augmenter la productivité durable des entreprises? L'intégration des critères ESG au coeur de la mission des jeunes pousses et PME Accompagner nos entreprises dans leurs ambitions d'affaires

Pour obtenir une entrevue avec l'un des panélistes à la suite du Forum, veuillez contacter Jean-Baptiste Portrait par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4072.

Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4072.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 19:18 et diffusé par :