WilsonHCG est nommée comme un Leader et une Entreprise hors pair dans l'évaluation mondiale 2022 PEAK Matrix® des services RPO d'Everest Group





WilsonHCG a été désignée comme un Leader et une Entreprise hors pair (Star Performer) dans l'évaluation mondiale 2022 PEAK Matrix® des services d'externalisation des processus de recrutement d'Everest Group.

La PEAK Matrix® analyse la dynamique changeante du paysage de l'externalisation des processus de recrutement (Recruitment Process Outsourcing, RPO), fournissant une évaluation comparative objective et basée sur les données de 37 fournisseurs de RPO en fonction de leur capacité globale sur différents marchés. Elle analyse la vision des fournisseurs de RPO, leur capacité à assurer la prestation des services et l'impact que ces services ont sur le marché au sens large.

Les solides antécédents de WilsonHCG en matière de recrutement de cols blancs hautement qualifiés, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique et de la santé, ont été salués par Everest Group, ainsi que sa forte présence en Amérique du Nord, dans la région EMOA et en Afrique du Sud.

Autres faits saillants retenus dans l'évaluation :

Les services complets de diversité, d'équité, d'inclusion et d'appartenance (diversity, equity, inclusion and belonging, DEIB) de WilsonHCG, y compris son bilan DEIB.

L'investissement continu de la société dans sa suite technologique alimentée par des outils propriétaires et des partenariats.

Les services de conseil personnalisés proposés par la société aux clients dans les domaines de la planification stratégique de la main-d'oeuvre, de l'image de marque de l'employeur, de la conception de programmes et de l'optimisation technologique.

« Nous sommes honorés d'avoir été nommés Leader et Entreprise hors pair. Les équipes de WilsonHCG s'efforcent chaque jour d'atteindre l'excellence pour élever les fonctions talent de nos clients. Cela n'a jamais été aussi important sur notre marché en évolution rapide », a déclaré John Wilson, PDG de WilsonHCG.

« WilsonHCG a créé une proposition de valeur convaincante pour ses clients du fait de sa présence mondiale, de sa supériorité dans la recherche de talents pour des rôles hautement qualifiés et de ses solutions globales d'acquisition de talents », a confié pour sa part Aniruddha Kulkarni, directeur de division chez Everest Group. « Son vaste portefeuille de clients, sa pile technologique complète et ses investissements ciblés dans la création de capacités de conseil ont contribué à positionner WilsonHCG en tant que Leader et Entreprise hors pair dans l'évaluation 2022 PEAK Matrix® des services d'externalisation des processus de recrutement d'Everest Group, au niveau mondial. »

Pour en apprendre davantage sur le rapport, veuillez consulter le site Web d'Everest Group.

À propos de WilsonHCG

WilsonHCG est un chef de file mondial spécialisé dans les solutions de gestion de talents ayant reçu de nombreuses récompenses. Agissant comme un partenaire stratégique, l'entreprise aide plusieurs marques parmi les plus admirées au monde, à mettre en place des fonctions complètes de gestion des talents. Avec une présence mondiale dans plus de 65 pays sur six continents, WilsonHCG propose une gamme complète de services configurables de gestion des talents, comprenant notamment l'externalisation des processus de recrutement (RPO), la recherche de cadres, les solutions de recherche de collaborateurs temporaires et le conseil en technologie.

TALENT. tm It's more than a solution ; it's who we are.

www.wilsonhcg.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

