La Bourse de Taipei (TPEx) fournit un écosystème de soutien en faveur de l'innovation et de la croissance durable

La Bourse de Taipei (TPEx) a bâti avec succès une plateforme performante de levée de fonds à plusieurs niveaux, afin de favoriser la croissance des entreprises innovantes sur le marché des capitaux de Taïwan, tout en se concentrant également sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Soutien à l'innovation

Aux côtés de nombreuses entreprises bien établies, TPEx offre un marché d'actions émergentes, qui inclut un tableau consacré aux actions émergentes ainsi qu'un tableau consacré aux actions pionnières, destiné aux entreprises avant leur introduction en bourse, ainsi qu'un tableau d'incubation pour les startups et les entreprises d'accélération. Cette structure à plusieurs niveaux vise à soutenir la croissance des entreprises à travers les différentes étapes de leur développement.

Conformément aux politiques du gouvernement taïwanais, TPEx se consacre à la promotion des industries innovantes, des industries de haute technologie, ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises (PME), favorisant ainsi la dynamique de l'économie taïwanaise. Depuis sa création il y a 28 ans, TPEx a permis à plus de 2 300 sociétés publiques d'accéder au marché des capitaux taïwanais, et d'y contribuer.

Pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)

Tout en fournissant un mécanisme pratique destiné à la collecte de fonds, TPEx permet également aux sociétés cotées de mettre en place des opérations durables et des pratiques ESG en réponse à l'impact du changement climatique, ainsi qu'à l'attention internationale portée sur les problématiques de développement durable. Tandis que la nouvelle proposition de directive de l'Union européenne (UE) sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) devrait entrer en vigueur en janvier 2023, TPEx est engagée depuis longtemps dans l'amélioration de la transparence autour des informations ESG, notamment en imposant aux sociétés cotées d'établir des rapports de durabilité conformément aux normes GRI, ainsi qu'en renforçant la publication de rapports de durabilité en référence aux normes internationales TCFD et SASB.

TPEx s'efforce également de publier des informations et des directives pertinentes afin d'accompagner les sociétés cotées dans le renforcement de la communication ESG. Le pourcentage de sociétés cotées ayant préparé un rapport de durabilité s'élevait à près de 20 % en 2020, et d'après le « Rapport CG WATCH 2020 » de l'Asian Corporate Governance Association (ACGA), les efforts concertés de Taïwan ces deux dernières années afin d'améliorer son écosystème de gouvernance d'entreprise lui ont permis de passer de la cinquième à la quatrième position.

Afin de favoriser une croissance durable, TPEx a renforcé la fonction du conseil d'administration pour les sociétés cotées, et continue d'étendre la portée des sociétés cotées sur TPEx qui sont dans l'obligation de préparer des rapports de durabilité. Les sociétés sont encouragées à améliorer la communication avec les parties prenantes, et à partir de juin 2023, les sociétés cotées sur TPEx seront également dans l'obligation de nommer un responsable de la gouvernance.

Afin de répondre aux besoins en matière d'investissement ESG et de financement durable à travers le monde, TPEx promeut des produits d'investissement ESG diversifiés, ainsi que des investissements responsables. TPEx a lancé plusieurs indices sur le thème de la durabilité afin d'orienter les fonds du marché vers des investissements qui répondent au changement climatique ainsi qu'à la durabilité environnementale. Philip Chen, président de TPEx, a déclaré : «TPEx s'engage à défendre les valeurs ESG afin de renforcer nos coeurs de métiers. TPEx continuera de promouvoir les fonctionnalités de levée de fonds, les produits connexes innovants et durables, la transparence des informations ainsi que les mécanismes efficaces de commerce équitable, en bâtissant un marché des capitaux de classe mondiale, dynamique et innovant. »

Pour en savoir plus sur la Bourse de Taipei, rendez-vous sur : https://www.tpex.org.tw/web/index.php?l=en-us

