CDN-NDG : Un investissement de 11 millions de dollars pour un arrondissement plus actif, plus sécuritaire, plus vert et inclusif!

MONTRÉAL, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa et les membres du conseil d'arrondissement ont alloué hier soir en conseil un surplus de 11 millions de dollars de surplus budgétaires à des projets pour améliorer substantiellement la qualité de vie des gens du quartier.

En plus de répondre à des demandes formulées par les résidentes et résidents, les projets choisis, comme un grand chantier de sécurisation du réseau cyclable, la création d'un skatepark ou l'embauche d'un conseiller en environnement, visent à rendre l'arrondissement plus actif, plus sécuritaire, plus vert et inclusif.

« Je me réjouis de cet investissement majeur qui permettra d'améliorer substantiellement la qualité de vie des résidentes et résidents, en plus d'embellir notre arrondissement et de le rendre plus résilient aux changements climatiques », a souligné la mairesse de l'Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa.

Près de 2 millions pour le transport actif et des routes plus sécuritaires

Le transport actif est sans contredit l'une des priorités de l'administration de Gracia Kasoki Katahwa. Afin d'assurer la sécurité des usagers les plus vulnérables de la route, de faciliter et d'accroître l'usage du transport actif dans l'arrondissement, Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce investit 500 000$ dans un grand chantier de sécurisation des pistes cyclables de l'arrondissement. Par ailleurs, 1,1 million de dollars seront investi dans des mesures d'apaisement de la circulation, comme des saillies et des dos d'âne.

« Ce montant marque un tournant majeur pour l'arrondissement. Il nous permettra entre autres d'embaucher une conseillère ou un conseiller en aménagement qui travaillera à temps plein sur notre plan vélo et qui nous aidera donc à accélérer la cadence. Les montants serviront également à l'achat de matériel, comme des bollards, et à l'octroi de contrats à des firmes externes pour préparer des plans », précise la mairesse d'arrondissement, Gracia Kasoki Katahwa.

Un arrondissement qui bouge !

L'arrondissement réserve des fonds de 1,5 million de dollars pour la construction d'un skatepark dans le Parc Benny, dans le district Notre-Dame-de-Grâce. Un montant de 50 000$ permettra de finaliser les travaux du tout premier de terrain de cricket de l'arrondissement, au Parc Van Horne. Ces infrastructures viennent élargir l'offre de loisirs de l'arrondissement en plus de favoriser de saines habitudes de vie chez les jeunes et moins jeunes.

700 000$ pour favoriser l'inclusion et la participation démocratique

Pour favoriser la participation démocratique et l'inclusion, l'administration Katahwa alloue 500 000$ du surplus à l'élaboration d'un budget participatif. Les consultations qui vont s'amorcer dans les mois à venir permettront aux résidentes et résidents du quartier de choisir la façon dont sera dépensée cette part du budget public. De plus, un montant de 150 000$ servira à la réalisation de projets de lutte contre la pauvreté. Finalement, 50 000$ ont été réservés afin d'instaurer des mesures pour améliorer l'accessibilité universelle aux conseils municipaux.

Des milieux de vie verts et résilients

CDN-NDG investit 350 000$ pour créer un nouveau poste de conseillère, conseiller en environnement qui aura pour mission de coordonner les efforts pour la transition écologique de l'arrondissement. Un montant de 450 000$ sera investi dans divers projets de développement durable, comme la plantation d'arbres, l'élargissement du réseau de ruelles vertes et le verdissement des îlots de chaleur. Pour réduire l'empreinte écologique de l'arrondissement et favoriser de saines habitudes de vie, un montant de 50 000$ va permettre l'achat d'une flotte de vélos à assistance électrique pour les déplacements professionnels dans l'arrondissement.

ALLOCATIONS DE SURPLUS ADOPTÉES EN CONSEIL D'ARRONDISSEMENT LE 7 JUIN 2022 Investissements en loisir Parc Mackenzie-King - Chalet 1 600 000,00 $ Skate Park Benny 1 500 000,00 $ Centre sportif Co?te-des-Neiges - Piscine 800 000,00 $ Centre sportif Notre-Dame-des-Neiges 415 000,00 $ Gestion des projets d'investissements (Réfection des parcs, des infrastructures sportives et communautaires...) 350 000,00 $ Reconduction de postes temporaires - Reprise des activite?s 2022, dont pour le développement d'activités culturelles et sportives 210 000,00 $ Finalisation du terrain de cricket - Parc Van Horne 50 000,00 $ Investissement pour l'inclusion et la participation démocratique Budget participatif 500 000,00 $ Maison de la culture Co?te-des-Neiges - Verrie?re 400 000,00 $ Grands projets de de?veloppement de planification urbaine 350 000,00 $ Lutte contre la pauvrete? 150 000,00 $ Mesures d'inclusion pour le conseil d'arrondissement et consultations 50 000,00 $ Investissement pour sécuriser les routes et pour le transport actif Mesures d'apaisement de la circulation 1 100 000,00 $ Se?curisation des pistes cyclables 500 000,00 $ Investissement dans la transition écologique Refonte re?glementaire 2 a/p trois ans 700 000,00 $ Verdissement 450 000,00 $ Poste de transition e?cologique 1 a/p trois ans 350 000,00 $ Projet boulot / ve?lo 50 000,00 $ E?quilibre budge?taire 2023 1 500 000,00 $ Total 11 025 000,00 $

