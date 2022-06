Dawn Wright de chez Esri visitera le Challenger Deep aux côtés de l'explorateur Victor Vescovo





Le 12 juillet ou aux alentours de cette date, un équipage de deux personnes descendra à près de 36 000 pieds de profondeur dans l'océan Pacifique pour capturer des images et des données depuis le Challenger Deep, le point le plus profond des océans de la Terre connu à ce jour. L'équipe d'expédition comprendra Victor Vescovo, explorateur sous-marin et fondateur de la société de recherche océanographique Caladan Oceanic, qui sera le pilote, et le Dr Dawn Wright, qui agira en tant que spécialiste de mission. L'expédition sera dirigée et coordonnée par le chef d'expédition Rob McCallum, fondateur d'EYOS Expeditions.

En tant que directrice scientifique d'Esri, leader mondial dans le domaine des technologies d'intelligence géospatiale et des systèmes d'information géographique (SIG), Dawn Wright soutiendra l'expédition grâce à son expertise en géologie marine ainsi qu'à la technologie géospatiale de l'entreprise. Grâce à cette expédition, elle est également sur le point de devenir l'une des rares personnes ? et la première personne noire ? à visiter le Challenger Deep, situé dans la fosse des Mariannes.

« Je suis ravie de soutenir les objectifs scientifiques et cartographiques de Victor et de son équipe de Caladan Oceanic, et de renforcer la relation entre nos deux organisations », a déclaré Mme Wright. « C'est une excellente occasion d'effectuer une cartographie plus détaillée de l'intégralité du Challenger Deep, ainsi que de réaliser mon rêve de visiter ce lieu. Il y a encore tant de choses que nous ignorons sur la grande majorité de notre planète. C'est pourquoi il s'agit d'un effort scientifique très important pour mieux comprendre les océans. »

Dawn Wright prévoit de publier une série de cartes et de données recueillies lors de l'expédition sur ArcGIS Living Atlas of the World d'Esri, la plus importante collection d'informations géographiques, qui comprend des cartes, des applications et des couches de données, issues du monde entier. La mise à disposition de ces données a pour objectif, entre autres, d'apporter des connaissances sur la forme et la structure de cette partie la plus profonde de la planète, ainsi que sur la manière dont l'activité humaine peut affecter de tels lieux. Les cartes du fond marin sont indispensables dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la navigation maritime ou de la modélisation climatique. Elles fournissent une compréhension en trois dimensions du volume océanographique dont les scientifiques climatiques ont besoin pour bâtir de meilleurs modèles du changement climatique, et dont les défenseurs de l'environnement ont besoin pour évaluer pleinement et concevoir les aires marines protégées.

Victor Vescovo, qui organisera l'expédition du mois de juillet, et qui pilotera le sous-marin, est également partenaire opérationnel et cofondateur d'Insight Equity. Il a effectué des plongées aux points les plus profonds des cinq océans mondiaux, et a déjà visité 12 fois le Challenger Deep. Pour ce faire, il a fait appel à Triton Submarines LLC pour concevoir et bâtir le Limiting Factor, unique véhicule commercialement certifié pour une profondeur illimitée, et capable de visiter à plusieurs reprises n'importe quel océan, à n'importe quelle profondeur, à n'importe quel moment de l'année. Ce que l'on sait moins, c'est que M. Vescovo a piloté le sous-marin jusqu'aux cinq points les plus profonds de l'océan : les abysses Challenger, Horizon, Scholl, Emdenet Sirena, respectivement situées dans les îles Mariannes, dans les îles Tonga, dans les îles Kermadec, aux Philippines, ainsi que dans la fosse des Mariannes.

« Les océans . . . [représentent] 70 % de l'ensemble de notre planète et 95 % de leur masse restent inexplorée », a déclaré Victor Vescovo lors d'une conférence TED en 2019. « Ce que nous essayons de faire dans le cadre de notre expédition, c'est de construire et de tester un sous-marin capable de se rendre n'importe où au plus profond de la planète . . . à plusieurs reprises, ce qui n'a jamais été réalisé auparavant. Et ce [sous-marin] . . . ouvrira cette porte à l'exploration, et [nous permettra de] découvrir des choses dont nous ignorions même l'existence ».

Le chef d'expédition Rob McCallum a ajouté : « Ce sous-marin remarquable est le précurseur de la dernière frontière de l'exploration terrestre : la zone hadale. Les découvertes qu'il permettra de réaliser dépassent presque l'imagination. »

Au cours de l'expédition du mois de juillet, Victor Vescovo et Dawn Wright partiront de l'île de Guam pour tester un sonar de profondeur océanique unique en son genre, afin de cartographier à plus fine échelle des profondeurs plus de six fois plus profondes que celle du Grand Canyon. L'équipe d'expédition de Caladan et Dawn Wright utiliseront le logiciel de SIG d'Esri pour post-traiter les données brutes du sonar, et produire ce qu'ils espèrent être la carte la plus détaillée à ce jour de l'endroit le plus profond de la Terre.

Victor Vescovo et Dawn Wright soutiennent les sciences marines au travers de leur affiliation individuelle à l'Explorers Club, société professionnelle basée à New York qui promeut l'exploration scientifique et les études de terrain. Lauréat de la médaille Explorers en 2020, Victor Vescovo a obtenu la plus haute distinction de la société. En tant que Fellow National, Dawn Wright a été récompensée pour ses contributions importantes à l'exploration ainsi qu'à la cartographie des fonds marins. Elle a également rédigé et contribué à certaines des publications les plus déterminantes dans le domaine des technologies SIG marines.

Pour en savoir plus sur l'expédition historique de Dawn Wright vers le Challenger Deep, rendez-vous sur mappingthedeep-story.hub.arcgis.com.

À propos de Caladan Oceanic

Caladan Oceanic est une société privée dont la mission est de promouvoir les technologies sous-marines et de soutenir les expéditions pour accroître la connaissance des océans. Son fondateur Victor Vescovo, ancien commandant de l'US Navy, est depuis longtemps passionné par l'exploration, a gravi les plus hauts sommets des sept continents du monde, y compris l'Everest, et a parcouru à skis au moins 100 kilomètres jusqu'aux pôles Nord et Sud. En réalisant l'expédition Five Deeps en août 2019, M. Vescovo est devenu la première personne dans l'histoire à avoir gravi les sommets de tous les continents du monde, à atteindre ses deux pôles, ainsi qu'à descendre jusqu'au fond de tous ses océans. Il détient également le record du plus grand nombre de plongées au fond du Challenger Deep, point le plus profond de la planète, qu'il a visité à douze reprises. Il a reçu la médaille Explorers en mars 2020, obtenu le prix SeaKeeper of the Year 2021 lors de la cérémonie de l'International SeaKeepers Society à Miami en février 2022, ainsi que le Captain Don Walsh Award for Ocean Exploration 2021 décerné par la Society for Underwater Technology (SUT) et la Marine Technology Society (MTS) à Londres, en début d'année 2022. En juin 2022, il a parcouru 100 km dans l'espace dans le cadre de la mission New Shephard-21 de Blue Origin, devenant ainsi le premier homme à gravir l'Everest, à plonger jusqu'au Challenger Deep, et à se rendre dans l'espace.

À propos d'EYOS Expeditions

EYOS Expeditions conçoit des expéditions complexes et délicates pour des navires privés depuis 2008. S'appuyant sur les décennies d'expérience des cofondateurs de la société, l'équipe d'EYOS a organisé plus de 1 200 expéditions sécurisées et réussies dans quelques-unes des destinations les plus reculées de la planète. EYOS Expeditions a effectué plusieurs premières mondiales, et emmène régulièrement ses clients dans des destinations rarement ou jamais visitées auparavant. La société a reçu en 2020 le prix le plus prestigieux de l'Explorers Club, le « Citation of Merit », pour la très réussie expédition « Five Deep », d'une durée de 10 mois. EYOS Expeditions a travaillé dans les coulisses de nombreux itinéraires révolutionnaires dans l'industrie, et possède une longue expérience dans la prestation d'expériences uniques pour les clients, tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de sécurité, de professionnalisme et de gestion environnementale. EYOS Expeditions est aujourd'hui considérée comme le leader du secteur de la planification et de l'exploitation d'expéditions lointaines utilisant des sous-marins, et est réputée pour sa coordination de missions scientifiques complexes.

À propos de Triton Submarines

Basé à Sebastian, en Floride, Triton Submarines est aujourd'hui le constructeur de sous-marins civils le plus expérimenté au monde ? ainsi que l'unique constructeur contemporain de sous-marins personnels équipés d'une coque pressurisée en acrylique et en titane à fournir de nombreux navires catégorisés et certifiés, offrant des profondeurs de plongée nominales de seulement 200 mètres jusqu'à des profondeurs de 11 000 mètres. Les cadres supérieurs de Triton Submarines possèdent une expérience combinée de plus de 400 ans avec plus de 100 sous-marins différents, et les membres de son équipe opérationnelle ont à leur actif plus de 35 000 plongées. Les clients de Triton bénéficient également d'un service après-vente et d'un support technique exceptionnels, délivrés par une entreprise dédiée à leur entière satisfaction.

À propos d'Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), de l'intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles figurent des sociétés du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif et des universités. Esri s'appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IdO) et l'analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2022 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo en forme de mappemonde d'Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées d'Esri aux États-Unis, dans la Communauté européenne, ou dans d'autres juridictions. Les autres noms de sociétés ou noms de produits ou services mentionnés dans les présentes peuvent être des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 18:20 et diffusé par :