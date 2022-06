Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Mme Isabelle Demers est nommée de nouveau présidente-directrice générale adjointe du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

Mme Caroline Roy est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

Mme Rosemonde Landry est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

M. Patrick Duchesne est nommé, à compter du 13 juin 2022, président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. M. Duchesne est directeur des programmes santé mentale, dépendances et itinérance de ce centre.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

M. Vincent Lehouillier est nommé, à compter du 27 juin 2022, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. M. Lehouillier est sous-ministre associé à la Direction générale des ressources humaines et de la rémunération au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

M. Jonathan Brière est nommé, à compter du 13 juin 2022, président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. M. Brière est directeur des programmes de santé mentale, dépendance et itinérance de ce centre.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Mme Najia Hachimi-Idrissi est nommée de nouveau présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Régie de l'énergie

Mme Lise Duquette est nommée de nouveau régisseuse de la Régie de l'énergie.

Retraite Québec

M. Guy Lavallée est nommé, à compter du 24 août 2022, vice-président de Retraite Québec. M. Lavallée est vice-président aux services à l'organisation par intérim et directeur général de la planification et de la performance de cette société.

Tribunal administratif du travail

MM. François Beaubien, Réjean Bernard, Guy Blanchet, Daniel Blouin, Simon Corbeil, François Demers, Jason Wayne Downey, Jean-François Dufour, Henrik Ellefsen, Dominic Fiset, Guy Grantham, Gaétan Guérard, Yves Lemieux, Hugues Magnan, Bernard Marceau, Jean Paquette et Daniel Therrien ainsi que Mmes Yolande Bernier, Claire Burdett, Martine Desroches, Nathalie Gélinas, Chantale Girardin, Julie Ladouceur, Marie-Eve Legault, Émilie Lessard, Josée Picard, Isabelle Piché, Julie Rancourt, Isabelle Robitaille, Julie Samson et Karine Savard sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Caisse de dépôt et placement du Québec

M. René Dufresne est nommé, à compter du 13 juin 2022, membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Mme Olga Farman et M. Nelson Gentiletti sont nommés, à compter du 13 juin 2022, membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

Mme Diane Lemieux est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cette même société.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Saint-Hyacinthe et l'Association des pompiers et pompières de Saint-Hyacinthe

M. Gilles Touchette est nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Saint-Hyacinthe et l'Association des pompiers et pompières de Saint-Hyacinthe.

MM. Claude Hétu et Serge Laverdière sont nommés membres de ce conseil.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Vaudreuil-Dorion et l'Association des pompiers de Vaudreuil-Dorion

M. Gilles Touchette est nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Vaudreuil-Dorion et l'Association des pompiers de Vaudreuil-Dorion.

MM. Claude Hétu et Serge Laverdière sont nommés membres de ce conseil.

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Mmes Manuela-Luminita Goya et Helena Loureiro ainsi que M. Robert Trudeau sont nommés membres du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

Mme Claudine Roy est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cet institut.

Institut national de la recherche scientifique

M. Guy Viel est nommé membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 18:16 et diffusé par :