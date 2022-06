Le cours de perfectionnement en FNB pour les conseillers ACCFM est désormais disponible sur ETF Market





La NEO Bourse a le plaisir d'annoncer qu'un nouveau cours de perfectionnement en FNB pour les conseillers membres de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels ("ACCFM"), est désormais proposé par Franklin Templeton sur Canadian ETF Market ("ETF Market"), une plateforme intuitive fournissant un accès illimité à des données de marché, des études et des analyses de niveau institutionnel sur tous les FNB cotés au Canada.

Lancé en décembre 2021 par NEO et Trackinsight, le fournisseur mondial de données FNB, ETF Market se spécialise exclusivement dans l'écosystème canadien des FNB. En tant que sponsor de lancement d'ETF Market, Franklin Templeton a conçu le cours de perfectionnement en FNB pour aider les conseillers à rester compétitifs, tout en répondant aux critères de compétence ACCFM pour la vente de FNB. Le cours en ligne à rythme adaptatif est disponible gratuitement, et peut également être utilisé pour les crédits de formation continue.

"Le cours de perfectionnement en FNB est un ajout exhaustif et précieux à la plateforme ETF Market", déclare Erik Sloane, responsable des revenus, NEO. "Depuis le premier jour, NEO remet en question le secteur canadien des FNB en pleine expansion, et travaille sans relâche pour renforcer la compréhension et la sensibilisation au sein de la communité des conseillers. Ce cours est une évolution naturelle de ces efforts, et Franklin Templeton est le partenaire idéal pour atteindre cet objectif. Nous sommes fiers d'offrir ce cours sur ETF Market, nivelant ainsi le terrain pour tous les conseillers au Canada."

Robert Jaeger, VP, responsable de l'Amérique du Nord chez Trackinsight, ajoute: "La plateforme ETF Market a été conçue comme une ressource unique pour l'intégralité de l'écosystème des FNB canadiens, et est devenue la destination incontournable pour comparer, mettre en relief et choisir des FNB. Mais avant tout, elle est devenue le point d'entrée pour des perspectives, données et informations exploitables. Maintenant que les conseillers ACCFM ont l'autorisation d'investir dans des FNB pour le compte de leurs clients investisseurs, le cours de perfectionnement en FNB sur ETF Market est la ressource parfaite pour obtenir une certification professionnelle leur permettant de proposer des services complets à leurs clients."

Disponible en anglais et en français, le cours de perfectionnement en FNB dure environ 2,5 heures et couvre une variété de sujets, notamment une comparaison avec des fonds mutuels et actions conventionnels, la réglementation des FNB, les différents styles de gestion des investissements en FNB, le processus de création/rachat, le rôle des divers acteurs au sein de l'écosystème des FNB, la gestion de portefeuilles, et bien plus encore.

"Nous voulons promouvoir la connaissance et la formation des conseillers en matière de FNB, de manière à leur permettre d'utiliser l'innovation et la diversité des FNB pour optimiser le portefeuille de leurs clients", déclare Duane Green, président et chef de la direction de Franklin Templeton Canada à Toronto. "Franklin Templeton souhaite que le cours de perfectionnement en FNB devienne une ressource inégalée pour les conseillers en investissements de tout le pays."

Le cours a déjà été approuvé et adopté par diverses sociétés de courtage ACCFM, notamment Sterling Mutuals Inc. Nelson Cheng, chef de la direction, déclare: "Un cours de perfectionnement en FNB est une carte maîtresse pour tout conseiller voulant rester compétitif et informé. Grâce à Franklin Templeton Canada et NEO, cette importante ressource est disponible gratuitement. Son engagement à aider les conseillers est très apprécié."

Vous pouvez accéder directement au cours de perfectionnement en FNB de Franklin Templeton via la plateforme ETF Market en cliquant ici.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans un environnement équitable, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015 et acquise par Cboe Global Markets en 2022, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une sensibilisation approfondie, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

NEO a récemment lancé le Canadian ETF Market, une plateforme intuitive fournissant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique pour la recherche et l'analyse des FNB, optimisées par le spécialiste Trackinsight. Les données de niveau institutionnel et en temps réel permettent aux utilisateurs de comparer, mettre en relief et explorer gratuitement tout l'univers des plus de 1 200 FNB canadiens.

Rejoignez NEO sur: Site web | LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 17:55 et diffusé par :