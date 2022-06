HSB Canada annonce une nouvelle garantie : Conduite de branchement ? Entreprises





HSB Canada a annoncé l'introduction de la garantie Conduite de branchement ? Entreprises, une nouvelle couverture comblant une lacune potentiellement coûteuse afin que les propriétaires de bâtiments puissent minimiser les pertes résultant des bris de conduites de branchement.

« Lorsqu'une conduite de branchement extérieure souterraine subit une défaillance, les propriétaires de bâtiments peuvent être responsables et devoir assumer des milliers de dollars en frais de réparation », a déclaré Terry Smith, vice-président, Gestion des clients de la division des Traités chez HSB Canada. « La police d'assurance des biens des entreprises standard ne couvre pas les conduites de branchement des services publics enterrées, et s'il y a une couverture, elle est souvent assez limitée. »

Plusieurs services sont fournis aux bâtiments à usage professionnel, par l'intermédiaire de conduites de branchement enterrées, notamment l'eau, les égouts, le gaz naturel, l'électricité, les communications et l'air comprimé. Lorsque des dommages à ces conduites de branchement des services publics se produisent à l'intérieur des limites de propriété, c'est généralement la responsabilité du propriétaire du bâtiment. Cependant, selon les recherches d'HSB, 70 pour cent de ceux qui ont subi une défaillance de conduite branchement croyaient à tort que quelqu'un d'autre serait financièrement responsable des réparations.

Disponible pour nos assureurs partenaires, la garantie Conduite de branchement ? Entreprises d'HSB procure une couverture complète pour les défaillances de conduites de branchement extérieures souterraines. Des dommages à la conduite de branchement peuvent survenir en raison d'une invasion de racines, du gel, de la pénétration d'une pelle ou d'une rétrocaveuse, de l'érosion et de l'usure normale. En intégrant les garanties Pertes d'exploitation, Frais supplémentaires et Biens périssables, cette nouvelle offre aide également les propriétaires d'entreprise à minimiser les interruptions et les pertes.

HSB Canada fournit aux assureurs partenaires des solutions de couvertures clés en main pour les titulaires des polices d'assurance des particuliers et des entreprises, y compris la souscription, le marketing et le soutien aux sinistres.

HSB Canada

HSB Canada, membre de Munich Re, est un assureur spécialisé multilignes et un fournisseur de services d'inspection, de gestion des risques et de technologies ldO. Les offres d'assurance d'HSB Canada comprennent le bris d'équipement, le cyber-risque et d'autres couvertures. HSB allie son expertise en ingénierie, sa technologie et ses données pour concevoir des solutions d'assurances et de services créatives pour les risques existants et émergents en lien avec les changements technologiques. Tout au long de son histoire de 150 ans, la mission d'HSB a été d'aider ses clients à prévenir les pertes, à promouvoir une utilisation durable de l'énergie et à établir des relations plus étroites qui profitent aux entreprises, aux institutions publiques et aux consommateurs. HSB détient la cote financière la plus élevée, A++ (Supérieure) de l'A.M. Best Company. Pour plus de renseignements, visitez www.hsb.ca et connectez-vous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

Munich Re

Munich Re est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de réassurance, d'assurance en première ligne et de solutions de risques liés à l'assurance. Le groupe est composé de la réassurance et des secteurs d'activités d'ERGO, ainsi que de la société d'investissement en capital MEAG. Munich Re est active dans le monde entier et opère dans tous les secteurs de l'assurance. Depuis sa fondation en 1880, Munich Re est reconnue pour son expertise inégalée en matière de risque et sa bonne situation financière. Elle offre aux clients une protection financière face à des niveaux de dommages exceptionnels ? du tremblement de terre de San Francisco en 1906 à l'ouragan Ida en 2021. Munich Re possède une force innovante exceptionnelle, ce qui lui permet également de couvrir des risques extraordinaires, tels que les lancements de fusées, les énergies renouvelables, les cyber-attaques ou les pandémies. L'organisation joue un rôle clé dans l'accélération de la transformation numérique du secteur de l'assurance et, ce faisant, a encore élargi sa capacité à évaluer les risques et la gamme de services qu'elle propose. Ses solutions sur mesure et sa proximité avec ses clients font de Munich Re l'un des partenaires de risque les plus recherchés au monde pour les entreprises, les institutions et les particuliers.

© 2022 La Compagnie d'Inspection et d'Assurance Chaudière et Machinerie du Canada, faisant partie du Groupe HSB. Tous droits réservés. Ce document est destiné à des fins d'information seulement et ne modifie pas ni n'invalide aucune des dispositions, exclusions ou conditions de la police et des avenants. Pour connaître les conditions et les dispositions spécifiques, veuillez vous référer au formulaire d'assurance.

