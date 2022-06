Déclaration - Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les aéroports et les transporteurs aériens pour réduire les temps d'attente dans les aéroports





OTTAWA, ON, le 8 juin 2022 /CNW/ - L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, en compagnie de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, de l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, et de l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, a publié aujourd'hui cette déclaration pour faire le point sur les mesures que le gouvernement du Canada et les partenaires du secteur prennent pour réduire les temps d'attente dans les aéroports canadiens.

« Notre gouvernement reconnaît les répercussions que les temps d'attente élevés dans certains aéroports canadiens ont sur les voyageurs. Nous travaillons avec les aéroports, les transporteurs aériens, les bagagistes et d'autres partenaires pour mettre en oeuvre des solutions afin de réduire les retards à l'approche de la période de pointe estivale. L'objectif est de simplifier les services pour les passagers entrants et sortants, afin que les Canadiens puissent se déplacer de manière fluide et en toute sécurité alors que le secteur se remet de la pandémie de COVID-19.

« Nos efforts portent fruit, puisque les temps d'attente continuent de diminuer dans les principaux aéroports. Bien que nous constations certaines difficultés à l'aéroport international Toronto Pearson, que nous avons soulevées auprès de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, la grande majorité des aéroports du pays ne connaissent pas de retards semblables. Malgré cela, grâce aux efforts de l'aéroport Pearson, de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), et des travailleurs du secteur aérien, seulement 3 % de tous les passagers à l'aéroport international Toronto Pearson et à l'aéroport international de Vancouver doivent maintenant attendre plus de 30 minutes.

« Le gouvernement du Canada, en collaboration avec le secteur du transport aérien, a pris les mesures suivantes en réponse aux retards dans les aéroports :

Transports Canada (TC), l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), l'ASFC et l'ACSTA, ainsi que des partenaires clés de l'industrie, ont formé un groupe de travail pour trouver des solutions afin d'éliminer les goulots d'étranglement qui se produisent aux points de contrôle de sécurité avant l'embarquement et de précontrôle avant le départ, ainsi que dans les salles des douanes.

Le nombre d'agents de contrôle de l'ACSTA a augmenté de façon constante et représente presque 100 % des cibles estivales à l'aéroport international Toronto Pearson et à l'aéroport international de Vancouver, où les temps d'attente ont été les plus longs. L'embauche se poursuit, avec 644 nouvelles recrues de l'ACSTA dans les quatre plus grands aéroports, et 865 au total au Canada. Près de 2 000 demandes pour des postes d'agents de contrôle sont en cours de traitement.

, où les temps d'attente ont été les plus longs. L'embauche se poursuit, avec 644 nouvelles recrues de l'ACSTA dans les quatre plus grands aéroports, et 865 au total au . Près de 2 000 demandes pour des postes d'agents de contrôle sont en cours de traitement. L'utilisation d'ArriveCAN par les voyageurs avant leur arrivée à l'aéroport permet d'éliminer les retards inutiles. L'ASPC ajoute du personnel pour certains jours aux aéroports afin de vérifier que les voyageurs ont rempli leur demande ArriveCAN à leur arrivée et d'informer davantage les voyageurs aériens de l'importance des exigences obligatoires. Le personnel de l'ASPC aidera les voyageurs à remplir ArriveCAN s'ils n'ont pas été capables de le faire.

L'ASPC collabore avec l'ASFC et ses partenaires pour simplifier les opérations, et a déjà éliminé l'exigence relative aux tests aléatoires obligatoires dans le cadre du processus relatif aux raccordements internationaux au régime intérieur dans tous les aéroports à compter du 1 er juin.

juin. TC et les aéroports délivrent des habilitations de sécurité en matière de transport et des cartes d'identité pour les zones réglementées aux agents de contrôle de l'ACSTA afin d'accélérer le processus d'embauche et de renforcer la capacité immédiate.

Les aéroports, les transporteurs aériens et les fournisseurs de services de sécurité collaborent avec l'ACSTA pour ajuster les horaires afin que les agents de contrôle soient disponibles pendant les périodes de pointe.

L'ASFC et l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto ont installé 25 bornes dans les salles des douanes de l'aéroport international Toronto Pearson.

L'ASFC a augmenté la disponibilité des agents, et les agents étudiants des services frontaliers sont maintenant au travail.

Transports Canada , les aéroports et les transporteurs aériens ont accru la communication avec les voyageurs et les intervenants par l'entremise des médias sociaux, de la signalisation et des écrans multimédias afin de mieux préparer les passagers aux exigences de contrôle avant l'embarquement et de traitement à l'arrivée, ce qui permet d'aider à rendre plus fluide le processus de déplacement dans les aéroports.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à accueillir de nouveaux visiteurs, à soutenir le secteur du transport aérien et à faire croître l'économie canadienne. Nous continuerons à prendre des mesures rapides et décisives pour veiller à ce que le Canada soit prêt à accueillir de nouveau les touristes canadiens et étrangers tout en accordant la priorité à leur sécurité et à leur bien-être.

« Nous reconnaissons que nous avons encore du travail à faire, en particulier pour les arrivées internationales dans nos plus grands aéroports, et nous continuerons de travailler avec tous les ordres de gouvernement et les partenaires pour réduire les retards dans le réseau de transport. »

