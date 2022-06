LE CANADA CONFIRME QUE DAVIE FRANCHIT UN PAS IMPORTANT POUR DEVENIR LE TROISIÈME PARTENAIRE DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE CONSTRUCTION NAVALE





LÉVIS, QC, le 8 juin 2022 /CNW/ - Davie, le plus grand chantier naval du Canada ayant la plus grande capacité de production, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada a officiellement confirmé l'avancement de l'entreprise vers l'étape finale pour devenir un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN). Davie livrera au Canada une série de navires, dont une nouvelle flotte de brise-glaces modernes.

Davie entamera maintenant les négociations en vue d'une entente-cadre avec le gouvernement du Canada, qui devrait être conclue plus tard cette année.

« Après un processus rigoureux, nous sommes fiers que le Canada ait confirmé que nos soumissions étaient entièrement conformes. Nous félicitons le gouvernement pour la confiance qu'il accorde à notre expérience, à notre expertise et à nos gens extraordinaires », a déclaré James Davies, président et chef de la direction de Davie.

L'entrée de Davie dans la SNCN apportera d'importantes retombées économiques à long terme au Québec et au Canada en général. Elle permettra de créer ou de maintenir jusqu'à 5?000 emplois, selon une analyse indépendante récente. Cela comprendra des carrières bien rémunérées et à long terme pour les travailleurs hautement qualifiés de Davie, qui ont récemment conclu une convention collective historique de neuf ans. Le réseau pancanadien des fournisseurs de Davie, qui compte plus de 1?500 membres, bénéficiera directement de cet énorme regain d'activité.

« Cette annonce historique témoigne du travail acharné de toutes les personnes associées à Davie. Nous avons désormais franchi un pas important de plus vers la livraison d'une nouvelle flotte de navires modernes et essentiels, y compris des brise-glaces qui aideront à protéger et à promouvoir les intérêts du Canada dans ses eaux nationales, y compris le Saint-Laurent, l'Arctique et ailleurs », a ajouté M. Davies.

Dans le futur, Davie sera au coeur du développement d'une industrie maritime plus propre, plus verte et plus durable qui servira les intérêts économiques, sociaux et géopolitiques du Canada. Elle favorisera l'innovation et créera un potentiel d'exportation mondiale de produits, de technologies et de services hautement spécialisés fabriqués au Canada.

À propos de Chantier Davie Canada Inc.

Situé à Lévis, Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant du Canada. Notre main-d'oeuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus. Pour en savoir plus, consultez le site davie.ca.

