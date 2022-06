La Super série paralympique présentera les Championnats du monde de paranatation 2022 partout au pays, du 12 au 18 juin





- Toutes les finales seront diffusées en continu en direct sur Paralympique.ca, la page Facebook du CPC, cbcsports.ca, l'application CBC Sports et CBC Gem

- Une solide équipe de 30 nageurs se prépare à représenter le Canada aux Mondiaux, au Portugal

- La Super série assure la diffusion continue en direct et une couverture améliorée des événements de parasport

OTTAWA, ON, le 8 juin 2022 /CNW/ - Les meilleurs paranageurs du Canada participeront, la semaine prochaine, aux Championnats du monde de paranatation 2022 où ils tenteront de remporter des médailles et de réaliser des records personnels. Partout au pays, le public sera en mesure de suivre l'action en direct dans le cadre de la Super série paralympique. En effet, le Comité paralympique canadien (CPC) et CBC Sports assureront la diffusion continue en direct de l'événement qui se déroulera du jeudi 12 au samedi 18 juin à Madère, au Portugal.

Natation Canada présente une équipe de 30 nageurs à l'événement. Il s'agit de l'un des plus importants contingents envoyés par le Canada à des championnats du monde à ce jour. La formation comprend 17 des athlètes qui ont représenté le pays aux Jeux paralympiques de Tokyo, l'été dernier, y compris Aurélie Rivard, dix fois médaillée paralympique, ainsi que les médaillés multiples Danielle Dorris, Nicolas-Guy Turbide et Katarina Roxon.

«?C'est merveilleux de savoir que tous nos partisans au Canada, ainsi que nos familles et nos amis, auront la possibilité de nous regarder concourir aux championnats du monde en direct?», indique la triple paralympienne Aurélie Rivard. «?Le Mouvement paralympique mérite plus de reconnaissance, et il est toujours possible d'améliorer l'accessibilité et la visibilité. Le grand public canadien aura la chance d'en apprendre davantage sur nos athlètes, nos sports et tout ce que nous faisons, et c'est fantastique. C'est un plaisir de voir grandir l'intérêt pour le sport paralympique.?»



Toutes les finales seront diffusées en continu en direct sur la page Facebook du Comité paralympique canadien et sur Paralympique.ca , ainsi que sur les plateformes numériques de CBC Sports : le service de diffusion en continu gratuit CBC Gem , cbcsports.ca et l'application CBC Sports pour les appareils iOS et Android .

La programmation comprendra des entrevues avec les athlètes à Madère, tandis que Benoit Huot, médaillé paralympique à vingt reprises (paranatation), assurera l'animation à partir de Montréal. Des faits saillants, des entrevues et d'autres contenus seront également présentés sur les plateformes numériques du CPC et de CBC.

«?Les Championnats du monde de paranatation sont un événement important du calendrier de parasport, et ce sera formidable de voir les meilleurs athlètes au monde se mesurer les uns aux autres pour la première fois depuis Tokyo 2020?», déclare Karen O'Neill, directrice générale du Comité paralympique canadien. «?Nous sommes ravis d'offrir au public une couverture améliorée de la compétition par l'entremise de la Super série paralympique avec nos partenaires de CBC Sports, car il est important de braquer les projecteurs sur les athlètes canadiens et le sport paralympique et de les célébrer pendant toute l'année. Nous encourageons tout le monde à suivre l'action et à encourager notre superbe équipe canadienne de nageurs.?»

Toutes les épreuves préliminaires se tiendront au début de la journée à Madère et les finales commenceront à 17 h, heure locale. Les compétitions, y compris toutes les finales, seront diffusées tous les jours à partir de 12 h HE / 9 h HP au Canada, du dimanche 12 juin au samedi 18 juin.

Lancée en 2019, la Super série paralympique dirige les projecteurs sur des compétitions de parasport en dehors des Jeux paralympiques par une couverture continue en direct de qualité ainsi que la présentation d'autres contenus. Elle a permis la couverture de championnats du monde et d'autres compétitions d'envergure dans des sports comme la paranatation, le paracyclisme, le basketball en fauteuil roulant, le rugby en fauteuil roulant, le para-hockey sur glace, le para-athlétisme, le ski para-alpin et le ski paranordique.

Pour en apprendre davantage sur les Championnats du monde de paranatation 2022, rendez-vous sur Paralympic.org/madeira-2022. Pour plus d'information sur la Super série, visitez le site Paralympique.ca/Super-série-paralympique et suivez @CDNParalympique pour des mises à jour en direct pendant la compétition.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de CBC Sports

CBC/Radio-Canada est le diffuseur des Jeux olympiques au Canada jusqu'en 2032 et des Jeux paralympiques jusqu'en 2024. Le diffuseur public du Canada s'est engagé à présenter une couverture des athlètes de la scène nationale et internationale sous ses marques CBC Sports et Hockey Night in Canada sur toutes ses plateformes, soit à la télévision, en ligne sur cbcsports.ca et par l'entremise de l'application CBC Sports pour iOS et Android. CBC Sports s'enorgueillit de raconter l'histoire des athlètes de haut niveau à chaque étape de leur parcours afin de faire connaître aux Canadiennes et aux Canadiens les personnes qui les représentent avant qu'ils ne les voient sur le podium.

Suivez CBC Sports sur les médias sociaux : Facebook: /CBCSports , Twitter : @cbcsports , Instagram : @cbc.sports .

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 16:10 et diffusé par :