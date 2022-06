Classement mondial des universités QS 2023





Les universités françaises fusionnées montent en flèche dans le classement mondial des universités,

des résultats mitigés pour la Belgique et la Suisse

LONDRES, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, analystes mondiaux de l'enseignement supérieur, a publié aujourd'hui la dix-neuvième édition du classement international des universités le plus consulté au monde. L'édition 2023 du QS World University Rankings voit les universités françaises fusionnées briller, la KU Leuven être désignée comme la meilleure de Belgique et la Suisse reste le foyer de la meilleure université d'Europe continentale.

France

Résumé exécutif Belgique : Classement mondial des universités QS 2023

· Les fusions d'universités françaises poursuivent leur tendance à la hausse

· La France abrite le plus grand nombre d'universités du Top 100 en Europe continentale.

· Une collaboration étroite en matière de recherche internationale

· Les trois premières universités de France restent inchangées

· Difficultés liées au ratio professeur/étudiant

Trente-deux universités françaises figurent dans le tableau global . Parmi celles-ci, 13 s'améliorent, dix restent stables et neuf régressent. Parmi elles, on compte quatre établissements classés dans le Top 100, ce qui en fait le meilleur système d'enseignement supérieur d'Europe continentale selon cette mesure.

Classement mondial des universités QS 2023 : Les 500 meilleurs établissements français 2023 Rang Rang 2022 Institution 26 44 Université PSL 48 49= Institut Polytechnique de Paris 60 72 Université de la Sorbonne 69 86= Université Paris-Saclay 111 130 École Normale Supérieure de Lyon 174= 245 Ecole des Ponts ParisTech 248= 261= Université Paris Cité 259 261= Sciences Po 300= 290= Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 317= 314= Université Grenoble Alpes 434= 421= Université de Strasbourg 457= 531-540 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) 490= 501-510 Université d'Aix-Marseille QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/. Tous droits réservés.

· L'établissement le mieux classé de France, l'Université PSL, qui a officiellement reçu son statut d'université par fusion en 2019, gagne 18 places pour se classer 26e dans le monde. Elle bénéficie du meilleur ratio professeurs/étudiants de France, se classant 24e, au niveau mondial, selon ce critère.

· Sorbonne Université, également issue d'une fusion en 2018, a gagné douze places et se classe conjointement 60e au niveau mondial. Sa progression dans le classement s'appuie sur une solide réputation académique - elle obtient le meilleur score de la France dans l'enquête de QS sur la réputation académique et se classe 44e au niveau mondial dans cette mesure.

· L'Université Paris-Saclay ne cesse de se renforcer. Également créée par fusion en 2019, elle gagne 17 places pour se classer 69e . Ses progrès ont été soulignés dans le classement mondial des universités QS 2022 par matière , dans lequel elle a amélioré 100 % de ses matières répertoriées de 51 places en moyenne - un signal positif pour l'université saluée comme la réponse française au Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ben Sowter, Vice-Président de QS, a déclaré : "Nos données montrent que la France est l'un des pays où la collaboration internationale est la plus intense, deux des cinq premières universités mondiales pour la recherche internationale étant françaises. C'est l'ampleur de la collaboration mondiale requise si le gouvernement espère réaliser ses nobles aspirations en matière de compétitivité mondiale de son système d'enseignement supérieur."

M. Sowter poursuit : "Le gouvernement a mis à disposition les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs, en augmentant récemment le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour 2022 de plus de 700 millions d'euros1 - les progrès de certains des établissements les plus récents du pays indiquent que l'engagement de la France commence à porter ses fruits."

Belgique

Résumé exécutif Belgique : Classement mondial des universités QS 2023

· Améliorer la réputation de l'employeur

· Accroître le nombre de professeurs internationaux

· Baisse globale : plus de baisses que de gains

· Difficultés en termes d'impact de la recherche

QS répertorie neuf universités belges, dont sept se classent dans le top-500 mondial et trois dans le top-200. Sur l'ensemble des institutions classées, huit baissent et une s'améliore.

Classement mondial des universités QS 2023 : Universités classées en Belgique 2023 Rang Rang 2022 Institution 76 70= KU Leuven 143= 141 Université de Gand 195= 188 Université catholique de Louvain (UCLouvain) 210= 207= Université libre de Bruxelles 251 221 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 280 233= Université d'Anvers 449= 471= Université d'Hasselt 521-530 480= Université de Liège 701-750 651-700 Université de Mons QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/. Tous droits réservés.

· L'université belge la mieux classée est la KU Leuven, bien qu'elle ait perdu six places d'une année sur l'autre pour atteindre le chiffre de 76e . Elle jouit de la plus grande renommée internationale du pays, selon les indicateurs de réputation des universités et des employeurs de QS, dans lesquels elle est classée 58e et 156e au niveau mondial.

· La KU Leuven est également la première université de Belgique en termes d'impact de la recherche, bien qu'elle ait perdu 25 places au niveau mondial en termes de citations par faculté (54e). Son principal domaine de recherche est la médecine. Toutefois, c'est la Belgique qui enregistre la plus forte baisse dans ce domaine, toutes ses universités perdant en moyenne 39 places.

· L'université de Hasselt est l'institution belge qui s'est le plus améliorée, gagnant 22 rangs pour atteindre la place 449e . Cette performance repose sur des gains réalisés dans trois des six indicateurs de QS. Elle fait une nette amélioration dans l'International Faculty Ratio, dans lequel elle grimpe de 25 positions.

Suisse

Résumé exécutif Suisse : Classement mondial des universités QS 2023

· Baisse globale : plus de baisses que de gains

· Montrer sa force dans la recherche

· Intensément international en termes d'enseignants

· Un taux élevé d'étudiants internationaux

QS répertorie 10 universités suisses, dont huit se classent parmi les 250 premières du monde et trois dans le top 100 mondial. Sur l'ensemble des institutions classées, huit perdent leur rang. Seule l'Université de Bâle progresse, tandis que l'USI - Università della Svizzera italiana - reste stable.

Classement mondial des universités QS 2023 : Universités classées en Suisse 2023 Rang Rang 2022 Institution 9 8= ETH Zurich - Institut fédéral suisse de technologie 16= 14= EPFL 83= 70= Université de Zurich 120 119 Université de Berne 125= 105= Université de Genève 136 138= Université de Bâle 203= 176 Université de Lausanne 240= 240= USI - Università della Svizzera italiana (Université de la Suisse italienne) 501-510 459= Université de St-Gall (HSG) 571-580 561-570 Université de Fribourg QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/. Tous droits réservés.

SUISSE : LES POINTS FORTS

· L'ETH Zurich est l'université suisse la mieux classée pour la quinzième année consécutive, malgré un recul d'une place à 9e . Elle jouit de la meilleure réputation internationale du pays, se classant 18e et 51e au niveau mondial dans les indicateurs de réputation des universités et des employeurs de QS.

· L'EPFL est la deuxième institution la mieux classée de Suisse et d'Europe continentale. Elle se place à la 16ème place mondiale. Elle est la meilleure université du pays pour la recherche selon le nombre de citations par faculté, se plaçant à la 15e place dans le monde selon cette mesure. Elle affiche une prévalence de recherche particulière en ingénierie, notamment en ingénierie pétrolière, qui représente un peu moins de 30 % de ses résultats de recherche dans ce domaine.

· L'Université de Zurich est la troisième institution la plus performante de Suisse, bien qu'elle ait perdu 13 places et se retrouve à la 83e place sur le site. Elle bénéficie du meilleur ratio professeurs/étudiants du pays, qui la place à la 68e place sur le site.

Vue d'ensemble : Classement mondial des universités QS 2023

Le classement mondial des universités QS de cette année est le plus important jamais réalisé, avec 1418 institutions réparties sur 100 sites, contre 1300 l'année dernière. Les résultats tiennent compte de la répartition et des performances de 16,4 millions d'articles universitaires publiés entre 2016 et 2020 et des 117,8 millions de citations reçues par ces articles ; ils tiennent également compte des avis experts de plus de 151 000 professeurs d'université et de plus de 99 000 employeurs.

Le Massachusetts Institute of Technology atteint un record en devenant le numéro un mondial pour la onzième année consécutive. L'université de Cambridge se hisse à la deuxième place, tandis que l'université de Stanford reste en troisième position. La Chine (continentale) compte désormais deux universités parmi les 15 premières du monde, grâce à l'université de Pékin (12e) et à l'université de Tsinghua (14e), qui obtiennent leur meilleur classement depuis la création du tableau. Enfin, l'ETH suisse de Zurich (9e) reste la première université d'Europe continentale.

