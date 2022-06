La SCRP nationale annonce les lauréats des Prix d'excellence 2022





TORONTO, le 8 juin 2022 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a le plaisir d'annoncer les lauréats de 73 Prix d'excellence présentés au gala d'hier soir, événement qui concluait la conférence nationale « Droit au coeur » de la SCRP, à Winnipeg, au Manitoba. Célébrés annuellement, les Prix d'excellence de la SCRP mettent en valeur les meilleurs projets et campagnes de relations publiques et de gestion de la communication.

La SCRP nationale souhaite féliciter les lauréats suivants pour leur engagement envers l'excellence professionnelle :

PROGRAMMES DE COMMUNICATION

Prix de meilleure campagne modifiée

BRONZE : Alberta Blue Cross - The Wellness Summit

Meilleure campagne de responsabilité sociale corporative

ARGENT : Edelman - Introducing: The ASD Band

BRONZE : CAE - CAE : Chef de file de la campagne de vaccination au travail

Meilleure campagne de leader d'influence

OR : Craft Public Relations - Tim Hortons - Lancement de Cold Brew

Meilleure communication intégrée

OR : Sesame Snaps Canada - Sesame Snaps 15 Minutes of Me Time

ARGENT : BC Housing - Fostering Community Acceptance of Supportive Housing

BRONZE : FortisBC - Programme de sécurité publique

Meilleure campagne sans but lucratif ou non-gouvernementale

OR : NATIONAL Public Relations - Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada

ARGENT : Greenbelt Foundation - Near Urban Nature Far Reaching Solutions

BRONZE : Edelman - Introducing: The ASD Band

Meilleure utilisation des relations médiatiques - Grand budget (Plus de 50 000 $ CAD)

OR : Craft PR - Champion the Truth - National Newspaper Week 2021

ARGENT : Hill+Knowlton Strategies - The Feel-Good Phenomenon

BRONZE : Proof Strategies Inc - ParticipACTION - Bulletin de santé des adultes 2021

BRONZE : Kaiser & Partners - ADP Canada and Kaiser & Partners - Workplace Insights Surveys

Meilleure utilisation des relations médiatiques - Budget moyen (10 000 $ à 50 000 $ CAD)

OR : Veritas - This Game is For Us All

ARGENT : Craft Public Relations - Nintendo's Launch of Big Brain Academy: Brain vs Brain

BRONZE : NATIONAL relations publiques - Campagne de relations médiatiques de la Fondation TELUS pour un futur meilleur (phase 1)

Meilleure utilisation des relations médiatiques - Petit budget (moins de 10 000 $ CAD)

OR : NATIONAL relations publiques - Abaissement de l'âge du vote au Canada

ARGENT : Ville d'Abbotsford - Emergency Flood Response

BRONZE : The Edit Public Relations Inc. - Programme d'aide aux premiers acheteurs de maison

Campagne canadienne de communication engagée et marketing social de l'année

ARGENT : Dynacare - #Dynacare4Diabetes - Brampton Campaign

BRONZE : Paradigm - It Takes Both Offense and Defence to Win

Campagne canadienne de communication numérique de l'année

OR : Ville de Prince George - Social Media Strategy: Service with a Smile

ARGENT : Paradigm - It Takes Both Offence and Defence to Win

BRONZE : Sheridan College - Your Sheridan Weekly - Launching an Integrated, Data-Driven, and Student-Centric Newsletter for Sheridan Students

Campagne canadienne de diversité, d'équité et d'inclusion de l'année

OR : Edelman - Introducing: The ASD Band

ARGENT : Sheridan College - Employee Diversity Self-Identification Census

BRONZE : Argyle - #MyColour

Campagne canadienne de relations gouvernementales de l'année

OR : Argyle - "Small Footprint, Big Impact"

ARGENT : Paradigm - It Takes Both Offence and Defence to Win

Campagne canadienne de santé de l'année

OR : Edelman - Advil's #AfterMyShot / #AprèsMonVaccin

ARGENT : Fraser Health - Increasing COVID-19 Community Immunity Using a Vax-A-Thon Event

BRONZE : Crew Marketing Partners - Find Yourself On OAT

Campagne canadienne de communication d'enjeu ou de crise de l'anné

OR : Trans Mountain - The Story You Haven't Been Told: A Tale of Two Crises

ARGENT : CAE - CAE: Chef de file de la campagne de vaccination au travail

Campagne canadienne de communication de marketing de l'année

OR : Craft Public Relations - Earth's Own the Plant Challenge

SILVER : GCI Canada - Introducing BMS Canada: Transforming Patients' Lives Through Science

BRONZE : Argyle - Bringing FinTalks to #FinTok for Financial Literacy Month

Campagne de mobilisation des employés ou de communication interne de l'année

OR : Sheridan College - Sheridan Central - Launching a Brand New Intranet to Sheridan Employees, Students and Applicants

ARGENT : CAE - CAE360: A New Intranet that Rallies and Engages CAE Employees!

BRONZE : Sheridan College - Employee Diversity Self-Identification Census

Communications externes

OR : Greenbelt Foundation - Near Urban Nature Far Reaching Solutions

BRONZE : Alberta Blue Cross - Faces of Wellness

Lancement de nouveau produit ou service

OR : Edelman - Bubly Drops

ARGENT : Craft Public Relations- Monogram x Patrick Kriss Partnership

BRONZE : Craft Public Relations - Introducing the Impossible Whopper to Canada

Campagne de communication étudiante de l'année

OR : Red River College Polytechnic - SuperManitoba

PROJETS DE COMMUNICATION

Meilleure réalisation multimédia

OR : Cooke Aquaculture Inc - Dive into Our Operations! Atlantic Salmon from Atlantic Canada Virtual Tou

BRONZE : Interior Health - Communications & Culture - Interior Voices Podcast

Meilleure publication

BRONZE : Kaiser & Partners - Frontiers in Blockchain

BRONZE : Alberta Innovates - Alberta Innovates Annual Report 2020-21

Meilleur événement spécial

ARGENT : Sheridan College - Sheridan CommUNITY Vaccine Clinic

Excellence organisationnelle

Équipe d'agence de l'année - grande

Argyle

Équipe d'agence de l'année - moyenne

OR : Brandish Agency

ARGENT : Golin

BRONZE : Popcorn Media

Équipe d'agence de l'année - Petite

Apostrophe

Équipe interne de l'année

OR : Fraser Health Communications and Public Affairs COVID-19 Dream Team

ARGENT : Alberta Blue Cross Corporate Communications

BRONZE : Sheridan College

MEILLEUR PROJET DE RECHERCHE

Hill+Knowlton Strategies - Société canadienne du cancer - Dry Feb

MEILLEURE COMMUNICATION

Paradigm - It Takes Both Offence and Defence to Win

MEILLEURE CAMPAGNE DE L'ANNÉE

Edelman - Introducing: The ASD Band

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une organisation sans but lucratif composée de professionnels qui se consacrent à la pratique, la gestion ou l'enseignement des relations publiques et des communications. La mission de la SCRP, qui comprend 13 sociétés membres locales, est de bâtir une communauté nationale de gestionnaires et praticiens des relations publiques et des communications. Pour ce faire, nous misons sur le développement et la reconnaissance professionnelle, la collaboration des chefs de file, l'engagement des membres envers l'éthique et un code de déontologie, la promotion de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

