Levio fait l'acquisition de Binary Star, une entreprise à succès des Maritimes





Levio, une entreprise dans le top 100 du classement des 300 plus grandes entreprises du Québec, poursuit sa croissance comme chef de file en transformation numérique en Amérique du Nord

QUÉBEC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Levio, une firme de services-conseils dans le domaine des technologies de l'information (TI) et de la gestion des organisations, unit ses forces à celles de Binary Star, une firme d'experts en développement et ingénierie des systèmes, ayant pignon sur rue à Charlottetown à l'Île-du-Prince-Édouard.

Levio, qui vient de se voir décerner le 98e rang des plus grandes entreprises du Québec, après seulement 8 ans d'existence, et a été reconnue comme étant l'entreprise en service professionnels ayant connu la plus grande croissance en 2019, voit s'ajouter plus de 50 conseillers à son équipe actuelle de maintenant près de 2 000 experts en transformation numérique, répartis au Canada, aux États-Unis et au Maroc.

« Nous sommes très fiers d'unir nos forces à Binary Star, une organisation prospère des Maritimes dans le développement et l'ingénierie des systèmes. La complémentarité de nos expertises et compétences nous permettra de répondre encore mieux à nos clients respectifs, pour leur permettre d'avoir accès à une offre de services élargie.

Binary Star se spécialise dans la migration et le développement de solutions infonuagiques, le développement d'applications mobiles et l'ingénierie des systèmes. Elle a plusieurs excellentes relations avec des clients de sa région et des États-Unis. Nous avons élaboré un plan de croissance ambitieux pour capitaliser sur leurs relations d'affaires et le talent disponible dans les Maritimes et ainsi nous rapprocher de notre objectif de devenir un chef de file nord-américain en transformation numérique. », a affirmé le président de Levio, François Dion.

« Au cours des 9 dernières années, chez Binary Star, nous avons surmonté de nombreux défis, franchi des étapes importantes, tout cela en fournissant des services d'accompagnement et de développement de classe mondiale à nos clients et en créant un environnement où nos conseillers peuvent s'épanouir, grandir et maintenir l'équilibre dans leur vie.

Nous voulons que nos employés aient la possibilité de développer leur carrière comme ils le souhaitent. Nous voulons continuer à être le partenaire technologique de choix pour nos clients existants tout en leur offrant davantage d'opportunités. Et cette association avec Levio permettra de créer de la valeur à la fois pour nos employés et pour nos clients. », a mentionné Dustin Sparks, président de Binary Star.

À propos de Levio

Levio est une firme de services-conseils dans le domaine des technologies de l'information (TI) et de la gestion des organisations, figurant en 2e position des entreprises canadiennes ayant la croissance la plus rapide, selon l'édition 2019 du palmarès Growth 500 du magazine Canadian Business.

L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement de ses clients lors de la mise en oeuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d'envergure. Depuis maintenant 8 ans, Levio a bâti sa réputation sur une équipe de conseillers hors pair qui livre des solutions d'envergure tirant avantage des nouvelles technologies pour aider ses clients à gagner en efficacité et en rentabilité. Levio compte maintenant près de 2 000 conseillers, dans ses huit bureaux situés au Canada, aux États-Unis et au Maroc.

Pour en savoir plus, visitez le site https://levio.ca/

À propos de Binary Star

Binary Star est une société de services-conseil, oeuvrant principalement à distance, qui a vu le jour en 2013 et est basée à l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada. L'entreprise regroupe des professionnels en ingénierie logicielle, qui accompagnent leurs clients avec des technologiques innovantes, en recherchant et en retenant les meilleurs conseillers à travers le monde pour ainsi assurer le succès de leurs clients dans un monde en constante évolution.

Binary Star se spécialise dans le développement de logiciels personnalisés, de solutions basées sur le cloud et d'interactions client pilotées par l'intelligence artificielle. Elle embauche 50 professionnels du logiciel répartis au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil et en Australie.

Pour en savoir plus, visitez le site https://binarystar.ca/

