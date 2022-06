Sayona renforce sa présence en Eeyou Istchee Baie-James en ouvrant une place d'affaires à Chibougamau





LA MOTTE, QC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Sayona fait un pas de plus vers la création d'un pôle lithium en Eeyou Istchee Baie-James en établissant une place d'affaires à Chibougamau, confirmant tout le potentiel de développement que présentent le projet Moblan et la propriété de Lac-Albert.

Mme Cindy Valence, cheffe de la direction développement durable de Sayona, en a fait l'annonce lors de son passage à la conférence Mistissini 2022 - Regardons vers l'avenir, organisée par le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue. « Le développement rapide du projet Moblan et notre intention d'établir un pôle lithium dans le Nord-du-Québec nécessitent une présence accrue sur le territoire. Sayona a comme principe de développer ses projets en étroite collaboration avec les communautés où elle opère et la présence d'une équipe permanente à Chibougamau va en ce sens », a déclaré Mme Valence.

M. Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona, a confié à M. Steve Simard le poste de directeur des services techniques et bureau de Chibougamau. Dans le cadre de ses fonctions, M. Simard sera responsable des activités de ce bureau et collaborera à la réalisation de toutes les activités d'ingénierie, de forage et de prospection dans ce secteur.

« Bachelier en génie géologique et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, M. Simard possède un beau parcours professionnel et une vaste expérience comme surintendant et comme directeur de projet. De plus, sa connaissance de la Baie-James et du Nord-du-Québec en fait un candidat idéal pour raffermir les liens de Sayona dans la région et nous permettre d'atteindre nos objectifs d'entreprise », a commenté M. Laliberté.

À propos de Sayona

Sayona inc., dont le siège social est à La Motte en Abitibi-Témiscamingue, se consacre à l'exploration et à la mise en valeur de dépôts de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries au lithium. L'entreprise a vu le jour en 2016, et travaille au développement de divers projets au Québec. Elle a fait récemment l'acquisition de Lithium Amérique du Nord, qui deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi- Témiscamingue. Sayona a également fait l'acquisition du projet Moblan et de la propriété du Lac Albert, situé à proximité sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

SOURCE Sayona Inc.

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 15:30 et diffusé par :