Valsoft Corporation fait son entrée dans le secteur vertical du commerce de l'énergie et de la gestion du risque avec l'acquisition d'Inatech, société de Glencore





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 8 Juin 2022 / Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), société canadienne spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation de firmes logicielles verticalement intégrées, annonce l'acquisition d'Inatech, firme logicielle en forte croissance et proposant des solutions de gestion du risque et de courtage en énergie, qui appartenait à Glencore.

Valsoft acquiert 100 % des actions en circulation et misera sur la position commerciale, les points forts des produits et le savoir-faire d'Inatech pour constituer un portefeuille de logiciels pour le secteur énergétique et offrir les meilleures solutions stratégiques aux entreprises du marché de l'énergie, qui est en pleine mutation et évolue rapidement.

« Nous sommes très fiers de notre entrée dans le marché vertical du commerce de l'énergie et de la gestion du risque à la suite de notre acquisition d'Inatech, affirme Michael Assi, président-directeur général d'Aspire Software, division de Valsoft. Inatech - du fait de ses valeurs organisationnelles, de sa position bien établie sur le marché et de sa capacité d'innovation continue en matière de produits - est promise à une croissance soutenue pendant de nombreuses années. »

Au cours des 10 dernières années, Inatech est parvenue à occuper une position de premier rang dans le secteur de la gestion des risques liés à l'énergie et aux opérations dans ce secteur. La société a plus de 30 clients actifs dans les marchés des hydrocarbures et des carburants marins, dont certaines des entreprises de transport de marchandises, des négociants en pétrole et des grossistes les plus notoires. Elle a récemment diversifié son portefeuille de solutions pour cibler aussi les énergies renouvelables et l'analytique avancée des risques, notamment dans le cadre de partenariats de premier ordre en vue de fournir des solutions essentielles pour les organisations évoluant dans les marchés énergétiques actuels. Inatech fait partie des pionniers du développement de véritables solutions infonuagiques pour le secteur de l'énergie, propulsée par son expérience utilisateur intuitive, son excellent service à la clientèle et ses solides compétences concernant le marché physique des hydrocarbures.

« Nous sommes heureux d'intégrer la famille Valsoft, affirme Jean-Herve Jenn, président-directeur général d'Inatech. Avec le soutien de Valsoft, Inatech pourra élaborer une solution globale pour le secteur énergétique, qui répondra aux besoins de l'industrie confrontée à des changements rapides et sans précédent dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques où l'on favorise de nouveaux carburants et la réduction de l'empreinte carbone. »

À la suite de cette acquisition, Inatech sera en mesure d'accélérer le déploiement de sa stratégie visant à servir d'autres segments énergétiques qui profiteront à ses clients, qui, à leur tour, élargiront leur portefeuille de produits pour réaliser le programme de réduction des émissions de carbone à l'échelle mondiale.

À propos de Valsoft

Créée en 2015, Valsoft acquiert et assure le développement de firmes logicielles verticalement intégrées qui proposent aux clients les meilleures solutions de leur catégorie dans leur segment ou marché respectif. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Valsoft cherche à acquérir et à conserver indéfiniment de telles firmes pour créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec les dirigeants en place.

À propos d'Inatech

Fondée en 2002, Inatech est une société offrant des solutions infonuagiques novatrices en gestion du risque en courtage d'énergie et en gestion des carburants. Au service des chaînes de valeur du commerce de l'énergie, de la vente en gros de carburants, de la distribution et des marchés de détail en proposant des systèmes évolutifs d'aide à la décision, Inatech est le partenaire de choix des entreprises traditionnelles de commerce d'énergie dans leur transition des combustibles fossiles aux carburants de remplacement.

Valsoft était représentée à l'interne par l'avocat-conseil principal (Royaume-Uni/Europe) Oliver Gray et l'avocat général David Felicissimo. Glencore était représentée par Baker Mckenzie.

Pour de plus amples renseignements, consultez https://www.valsoftcorp.com/ ou https://www.inatech.com/

Pour toute question :

Joey Strizzi

Directeur des communications et des relations publiques

Valsoft Corporation

[email protected]

Bureau : 514 316-7647

Cellulaire : 514 258-0256

LA SOURCE: Valsoft Corp.

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 14:40 et diffusé par :