Besoins de main-d'oeuvre et attractivité - Plusieurs nouveaux programmes dans les cégeps du Québec pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre

QUÉBEC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Afin de permettre à plus d'étudiantes et d'étudiants d'intégrer des programmes d'études menant à des professions en demande, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, annonce aujourd'hui que 12 cégeps du Québec pourront offrir l'un des huit programmes d'études collégiales dans lesquels il a été jugé nécessaire d'offrir plus de places. Cette annonce représente un investissement minimal de plus de 11,5 M$ en équipements et en locaux.

Le ministère de l'Enseignement supérieur a délivré au total 15 nouvelles autorisations permettant d'accueillir jusqu'à 540 étudiantes et étudiants supplémentaires pour l'ensemble des programmes d'études suivants : Soins préhospitaliers d'urgence, Techniques d'inhalothérapie, Gestion et technologies d'entreprise agricole, Techniques de physiothérapie, Technologie de l'architecture, Technologie de radiodiagnostic, Techniques de gestion et d'intervention en loisir et Techniques d'animation 3D et de synthèse d'images.

Rappelons que le Ministère a lancé un appel d'intentions en novembre 2021 afin d'augmenter les inscriptions dans les programmes d'études dont les diplômées et diplômés sont en forte demande sur le marché du travail.

Cette première initiative constitue un jalon important dans la réponse gouvernementale aux besoins des citoyens et des entreprises des diverses régions du Québec. Au cours des prochaines années, le Ministère entend poursuivre cette initiative afin d'assurer une offre de formation mieux adaptée aux besoins des régions.

« Nous devons offrir aux étudiantes et aux étudiants l'accès à des programmes de formation convoités, et ce, dans toutes les régions où la demande se fait sentir. Dans la situation actuelle où la main-d'oeuvre qualifiée est recherchée dans de nombreux domaines, je suis très heureuse de constater que nos cégeps se positionnent comme des acteurs clés de notre développement économique. Les besoins du marché du travail en matière de personnel qualifié évoluent et il faut permettre aux établissements d'enseignement supérieur de former la relève en ce sens. C'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui d'annoncer l'implantation de ces nouveaux programmes d'études dans les cégeps à travers le Québec! »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Les nouveaux programmes d'études offerts sont des programmes d'études techniques à caractère national et suprarégional, c'est-à-dire qu'ils ne sont proposés que dans un seul cégep ou dans un petit nombre d'établissements, compte tenu des besoins de main-d'oeuvre. Les régions où ils seront donnés sont celles où ces besoins se manifestent avec le plus d'importance.

Au total, 15 nouvelles autorisations pour huit programmes d'études différents sont accordées.

