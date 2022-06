dLocal élargit son empreinte en Afrique et ajoute deux nouveaux pays





dLocal, la plateforme pionnière en matière de paiement transfrontalier reliant les commerçants internationaux aux marchés émergents, a élargi son réseau de paiement pour inclure deux nouveaux pays africains, la Côte d'Ivoire et le Rwanda. La société prend désormais en charge le traitement des paiements locaux dans 12 pays africains et 37 pays émergents au total dans le monde.

Dans le cadre de son expansion dans ces deux pays, dLocal permettra aux commerçants d'accepter les principales plateformes d'argent mobile en Afrique, notamment Orange Money, MTN, Airtel Tigo et Moov. En facilitant les paiements avec les plus grands opérateurs d'argent mobile en Côte d'Ivoire, dLocal permettra aux commerçants d'atteindre 7 millions d'utilisateurs d'Orange Money, 6 millions d'utilisateurs de MTN et 3,4 millions d'utilisateurs supplémentaires de Moov. Au Rwanda, Airtel Money est également un opérateur populaire, avec 1,4 million de clients.

En plus de l'argent mobile, les commerçants internationaux pourront également accepter les cartes de débit locales Visa et Mastercard grâce au concept "One dLocal" (une interface de programmation directe, une plateforme et un contrat). Alors que les cartes de débit sont omniprésentes et acceptées dans la plupart des pays, les Rwandais et les Ivoiriens utilisent généralement davantage l'argent mobile.

"L'Afrique continue d'offrir d'énormes opportunités toujours inexploitées en commerce électronique, et les habitants de la Côte d'Ivoire et du Rwanda se tournent chaque jour davantage vers les paiements numériques", a déclaré Adebiyi Aromolaran, Responsable de l'expansion en Afrique chez dLocal. "Alors que les plateformes d'argent mobile deviennent plus populaires que jamais, la capacité de dLocal à travailler avec ces fournisseurs permettra aux commerçants internationaux d'accepter les paiements, quelle que soit la plateforme, afin de créer des opportunités pour les acheteurs et les vendeurs à la fois".

Voici quelques avantages supplémentaires pour les commerçants utilisant One dLocal :

Les paiements : les commerçants peuvent désormais exécuter des paiements locaux et déposer des espèces locales directement sur les services de transfert d'argent mobile et les comptes bancaires locaux dans tous les pays africains pris en charge.

: les commerçants peuvent désormais exécuter des paiements locaux et déposer des espèces locales directement sur les services de transfert d'argent mobile et les comptes bancaires locaux dans tous les pays africains pris en charge. L'intégration dans l'interface de programmation unique : les clients actuels de dLocal peuvent immédiatement augmenter leurs revenus dans ces deux pays via l'interface de programmation unique de la plateforme, sans avoir besoin d'intégration supplémentaire.

: les clients actuels de dLocal peuvent immédiatement augmenter leurs revenus dans ces deux pays via l'interface de programmation unique de la plateforme, sans avoir besoin d'intégration supplémentaire. Suite de défense : une suite d'outils de gestion de la fraude optimisés par les vérifications de l'IA en temps réel appliquée aux transactions potentiellement frauduleuses.

À propos de dLocal

dLocal optimise les paiements locaux sur les marchés émergents en connectant les entreprises marchandes mondiales avec des milliards de consommateurs dans les marchés émergents en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Grâce au concept "One dLocal" (une interface de programmation directe, une plateforme, un contrat), les entreprises mondiales peuvent accepter des paiements, envoyer des paiements, régler des fonds à l'échelle mondiale et émettre des cartes de débit virtuelles et physiques prépayées en marque blanche en devises locales, sans avoir besoin de gérer des processeurs d'entrée et de sortie distincts, à mettre en place de nombreuses entités locales et à intégrer plusieurs acquéreurs et méthodes de paiement sur chaque marché. Pour en savoir plus, veuillez consulter le lien suivant : https://dlocal.com.

