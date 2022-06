Immuta lève 100 millions de dollars en série E





Immuta, leader dans le domaine de l'accès aux données et de la sécurité des données, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de 100 millions de dollars en série E. Grâce à cet investissement, Immuta répondra aux demandes croissantes en matière de sécurité et de confidentialité des données en accélérant l'accès sécurisé aux données sur toutes les plateformes de cloud computing. Seul Immuta peut automatiser l'accès aux données en découvrant, en sécurisant et en surveillant les données sur n'importe quel service de cloud. Ce nouvel investissement porte le financement total d'Immuta à ce jour à 267 millions de dollars.

Dirigé par NightDragon, le tour de table comprend également le nouvel investisseur Snowflake Ventures, la branche de capital-risque de la société Data Cloud, ainsi que la participation des investisseurs existants, Dell Technologies Capital, DFJ Growth, IAG, Intel Capital, March Capital, StepStone, Ten Eleven Ventures et Wipro Ventures. Cette nouvelle injection de capital s'appuie sur le la croissance record d'Immuta en 2021, avec notamment l'augmentation de plus de 100 % du revenu récurrent annuel (RRA), multipliant ainsi par deux sa clientèle et poursuivant son expansion mondiale dans les régions EMEA et APJ. Immuta utilisera cet investissement pour accélérer l'innovation produit, développer les ventes, le marketing et les équipes au service de la réussite client pour répondre à la demande mondiale croissante et approfondir les partenariats stratégiques au sein de l'écosystème des données dans le cloud.

« On constate un changement très net dans la pile de données moderne, car les organisations évoluent pour dégager de la valeur de leurs données plus rapidement, tout en protégeant leurs actifs de données et en adhérant aux réglementations sur la confidentialité », a déclaré Matthew Carroll, CEO d'Immuta. « Nous sommes déjà dans la prochaine vague évolutive des données dans le cloud, où l'automatisation et la sécurité sont essentielles pour répondre aux demandes modernes en matière de cloud et de données. Ce nouveau financement contribuera à lancer Immuta dans notre prochaine phase de croissance et nous continuerons à révolutionner l'accès aux données du cloud et la sécurité des données ».

« Alors que le paysage des menaces continue de s'intensifier et que la migration vers le cloud se poursuit, nous constatons un intérêt mondial accru quant au besoin de solutions d'accès sécurisé aux données », a déclaré Dave DeWalt, ancien CEO de FireEye, McAfee, Documentum et désormais fondateur et directeur général de NightDragon. « Immuta est le leader incontestable du marché de l'accès sécurisé aux données, qui offre aux équipes chargées des données une plateforme universelle pour contrôler l'accès aux données adapté aux besoins. Un grand nombre des plus grandes organisations mondiales orientées données - Roche, Mercedes-Benz Group, IAG et l'armée américaine - font confiance à Immuta quotidiennement pour partager rapidement, en toute sécurité et efficacement, toujours plus de données avec toujours plus d'utilisateurs. Nous sommes très heureux de réaliser cet investissement dans un élément aussi essentiel de la pile de données moderne ».

En tant que leader du marché de l'accès aux données et de leur sécurité, Immuta permet aux organisations de découvrir, de protéger et de surveiller les données sensibles de sorte que les utilisateurs puissent y accéder - à condition qu'ils détiennent les droits. Des startups aux entreprises mondiales, les organisations se battent pour fournir un accès aux données adapté aux besoins tout en s'assurant que cela se fait en toute sécurité et conformément aux règles locales et aux réglementations sur la confidentialité. Immuta offre aux clients la possibilité de sécuriser leurs données dans le cloud à un niveau plus granulaire et d'appliquer facilement les politiques de sécurité des données. Immuta se développe rapidement pour répondre à ces demandes, et a récemment annoncé son expansion sur les marchés australien et néo-zélandais avec l'ajout de nouveaux clients et de nouveaux recrutements dans la région. En 2021, Immuta a encore élargi son réseau de partenaires des meilleures plateformes de données dans le cloud avec des intégrations natives, notamment Snowflake, Databricks, Amazon, Google, Azure, et Starburst.

« Grâce à ce partenariat élargi, les entreprises clientes peuvent bénéficier à la fois des politiques de données natives de Snowflake pour la gouvernance des données et de la méthode simple, centralisée et complète d'Immuta pour gérer et automatiser les politiques de données dans le cadre de flux de travail spécifiques », a déclaré Christian Kleinerman, vice-président principal Produit de Snowflake. « Ensemble, les clients disposent d'une solution pour une application plus uniforme de la politique de données, ce qui permet en fin de compte d'augmenter la valeur client. Nous nous réjouissons de nous associer à Immuta au cours des prochaines étapes de sa croissance ».

À propos d'Immuta

Immuta est le leader du marché de l'accès sécurisé aux données, fournissant aux équipes chargées des données une plateforme universelle pour contrôler l'accès aux ensembles de données analytiques dans le cloud. Seul Immuta peut automatiser l'accès aux données en les découvrant, en les protégeant et en les surveillant. Les organisations orientées données du monde entier font confiance à Immuta pour accélérer le temps d'accès aux données, partager en toute sécurité toujours plus de données avec toujours plus d'utilisateurs, et atténuer le risque de fuites et de violations de données. Fondé en 2015, Immuta a son siège social à Boston, dans le Massachusetts. Pour en savoir plus sur les carrières d'Immuta, cliquez ici.

