Le ministre Charette annonce l'intention du gouvernement de hausser les redevances exigibles pour l'utilisation de l'eau

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, a présenté ce mercredi un projet de loi qui vise...

Les récifs ostréicoles sont bénéfiques pour les humains et l'environnement, grâce à l'ensemble de services écosystémiques qu'ils permettent. Une seule huître est capable de filtrer jusqu'à 240 litres d'eau par jour, ce qui engendre une amélioration...