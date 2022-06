Été-O-Parc - Des activités gratuites pour vous divertir dans les parcs de VSP!





MONTRÉAL, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du mois de juin, le conseil de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a accordé une contribution financière totalisant 140 135 $ à neuf organismes partenaires dans le cadre du programme Animation estivale - Volets camp de jour et projet parc. Celui-ci offre aux parents un service d'encadrement continu au cours de la saison estivale. Il permet un environnement enrichissant pour le développement des jeunes par le biais d'une programmation variée d'activités de loisirs dans les parcs.

En plus des activités offertes dans les camps de jour par le Patro Villeray, le Centre Lasallien Saint-Michel, Vue sur la Relève, la Corporation d'éducation jeunesse, Espace Multisoleil, La Grande Porte, La Joie des enfants, les Loisirs communautaires Saint-Michel et l'Organisation des jeunes de Parc-Extension (P.E.Y.O.), petits et grands pourront participer tout l'été aux activités gratuites des bibliothèques comme le Roulivre ou les heures du conte. Des spectacles extérieurs et des expositions du programme Hors les murs de la salle de diffusion de Parc-Extension et de la maison de la culture Claude-Léveillée sont également prévus. Il y aura aussi deux pianos publics cette année dans l'arrondissement : un sur le parvis du complexe William-Hingston et l'autre, au coin de la rue Jean-Talon Est et de la 16e Avenue. De plus, les citoyennes et les citoyens pourront profiter des terrains sportifs ainsi que des piscines, pataugeoires et jeux d'eau.

« J'invite les jeunes, les adultes, les familles et les aînés à profiter de notre programmation estivale. Les parcs de l'arrondissement sont des espaces de plus en plus convoités par les citoyennes et les citoyens. On l'a d'ailleurs bien constaté durant la pandémie et avec le récent retour des beaux jours. Et nos activités, gratuites qui plus est, vont contribuer à rendre nos parcs locaux encore plus animés et intéressants. Une excellente façon de profiter de l'été dans nos quartiers! » a souligné Laurence Lavigne-Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

L'horaire des activités se retrouve sur le site Web de l'arrondissement : montreal.ca/vsp. Une brochure de la programmation sera disponible dans les prochaines semaines dans les installations culturelles et sportives de VSP. Aussi, repérez les panneaux en forme de fleur dans les différents parcs de l'arrondissement! La population pourra scanner le code QR avec son téléphone pour découvrir ce qui se passe dans leur parc de quartier cet été.

