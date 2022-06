Le « Vital Force -- The 4th Zhijiang International Youth Art Festival 2022 » et la saison de remise des diplômes de la China Academy of Art





HANGZHOU, Chine, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le 1er juin, le « Vital Force - The 4th Zhijiang International Youth Art Festival » a été lancé, mettant l'accent sur l'avenir et les jeunes, unissant les ressources culturelles et artistiques au niveau de la province, de la ville et du district, et organisant des événements culturels et artistiques dans tout Hangzhou. Le festival se déroule du 1er au 12 juin et diverses expositions et performances sont ouvertes au public.

Le festival s'appuie sur la période de remise des diplômes de l'Académie des arts de Chine et du Conservatoire de musique du Zhejiang. Au total, 13 collèges et universités du Zhejiang lancent conjointement une exposition de remise des diplômes en ligne. L'exposition hors ligne est présentée dans dix lieux à Hangzhou, avec une surface d'exposition totale d'environ 50 000 mètres carrés. Plus de 3 000 oeuvres sont exposées et plus de 5 000 jeunes artistes, designers, écrivains et universitaires se réunissent en ligne et hors ligne pour présenter une fête artistique florissante et jeune dans la ville. La CAACOSMOS (« China Academy of Art Online Art Community ») a été lancée lors de la cérémonie d'ouverture du Festival des arts de la jeunesse. Il s'agit d'une communauté artistique en ligne unique en son genre, une scène d'application ultra numérique orientée vers l'avenir, basée sur le slogan « One Code, One World in One Life » (un code, un monde dans une vie), une communauté artistique pour toutes les personnes qui s'adonnent à l'art et qui aiment l'art pour s'inspirer, se présenter, apprendre et communiquer en ligne.

Explorer une « vie avec toujours plus de hauteur et en allant vers l'avant » avec « Vital Force »

Depuis 2010, l'Académie des arts de Chine présente ses réalisations pédagogiques et créatives sous une nouvelle forme, pendant la « Semaine d'exposition des diplômés », la première du genre dans les académies d'art. En 2019, sur la base de la période de remise des diplômes de l'académie, elle s'est unie au Conservatoire de musique du Zhejiang pour lier la littérature et la science, la créativité culturelle et l'innovation technologique afin de lancer le festival. Pour la saison de remise des diplômes de cette année, il y aura plus de 2 500 diplômés et un total de plus de 3 000 ensembles d'oeuvres sera exposé. 1 757 étudiants de premier cycle, 631 étudiants de maîtrise et 87 étudiants de doctorat de 17 unités d'enseignement participent à un total de 50 expositions. L'intention initiale et la vision de l'académie ont toujours été de permettre à la période des remises de diplômes de « sortir » du campus, à l'art d'entrer en contact avec les gens, aux universités de s'intégrer à la ville, aux réalisations pédagogiques d'être partagées avec la société et de créer une « académie sans limites ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834146/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834147/2.jpg

