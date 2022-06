DÉVOILEMENT DE CARREFOUR LOBBY QUÉBEC, LE NOUVEAU REGISTRE DES LOBBYISTES, ET MISE EN OEUVRE DE LA PREMIÈRE PHASE DE SON DÉPLOIEMENT





QUÉBEC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Lobbyisme Québec, anciennement connue sous l'appellation Commissaire au lobbyisme du Québec, est fière d'annoncer le déploiement, à compter du 21 juin 2022, de la première phase de Carrefour Lobby Québec, la nouvelle plateforme de divulgation des activités de lobbyisme.

Le registre des lobbyistes sera bientôt entièrement modernisé et remplacé par Carrefour Lobby Québec, administrée par Lobbyisme Québec. Graduellement, à partir du 21 juin 2022, les plus hauts dirigeants d'entreprises et d'organisations réalisant des activités de lobbyisme, leurs représentants autorisés ainsi que les lobbyistes-conseils seront invités à procéder à la création de leur compte individuel et des comptes de leurs entreprises ou organisations.

Il s'agit de la première phase de transition vers la nouvelle plateforme à la suite de la sanction de la Loi 13 en juin 2019, qui a confié au commissaire au lobbyisme la responsabilité de concevoir et d'administrer une nouvelle plateforme simple et efficace pour remplacer l'actuel registre des lobbyistes.

« Je suis fébrile devant la concrétisation de cette vision annoncée il y a trois ans. Cette nouvelle plateforme est attendue depuis longtemps et je suis confiant qu'elle saura répondre aux plus hautes attentes des citoyens en matière de transparence des activités de lobbyisme tout en comblant les besoins de modernité, de simplicité et de convivialité des principaux acteurs impliqués. Je trouve que cette plateforme évoque un message très positif sur la santé de notre démocratie et j'en suis très fier », affirme le commissaire, Me Jean-François Routhier.

La mise en ligne officielle et complète de Carrefour Lobby Québec s'effectuera à l'automne 2022 et marquera la fermeture de l'actuel registre des lobbyistes. À ce moment, les fonctionnalités de rédaction, de publication et de consultation des mandats seront opérationnelles. Les lobbyistes seront également accompagnés par Lobbyisme Québec à l'occasion de cette deuxième et dernière phase du déploiement de la plateforme. À cet effet, le commissaire au lobbyisme a recommandé au gouvernement, comme le prévoit la Loi 13, d'adopter le décret fixant l'entrée en vigueur de la nouvelle plateforme au 13 octobre 2022.

Carrefour Lobby Québec

Carrefour, un mot qui évoque un lieu de rencontre. Carrefour Lobby Québec est le lieu de rencontre des lobbyistes, des titulaires de charges publiques et des citoyens, en vue d'un échange d'informations sur le lobbyisme. Le signe « + » mis en évidence symbolise une volonté affirmée de communiquer les aspects positifs du lobbyisme et la valeur ajoutée de la nouvelle plateforme, simple et efficace.

Carrefour Lobby Québec sera une interface conviviale de convergence entre les lobbyistes déclarant leurs communications d'influence faites auprès des décideurs publics et tous les citoyens qui ont le droit d'en être informés. Elle offrira :

une expérience d'inscription et de consultation SIMPLE et EFFICACE pour la transparence des communications d'influence;

une organisation de l'information CLAIRE et PERTINENTE, actualisant ainsi la légitimité du lobbyisme et le droit du public à l'information.

Accompagnement dans la transition vers Carrefour Lobby Québec

Les plus hauts dirigeants d'entreprises et d'organisations réalisant des activités de lobbyisme, leurs représentants autorisés ainsi que les lobbyistes-conseils recevront un courriel à partir du 21 juin leur expliquant les étapes à réaliser, notamment à l'aide d'outils en ligne.

D'ici là, ces derniers sont invités à se familiariser avec le fonctionnement de Carrefour Lobby Québec à l'aide de cette vidéo introductive. Ils peuvent aussi consulter les modalités d'administration de la nouvelle plateforme, lesquelles entreront en vigueur lors de la deuxième et dernière phase de son déploiement.

À noter toutefois que, jusqu'à la mise en ligne officielle de Carrefour Lobby Québec, à l'automne 2022, tous les lobbyistes doivent continuer de déclarer leurs activités de lobbyisme dans l'actuel registre des lobbyistes.

Notre mission

Lobbyisme Québec a pour mission de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d'assurer leur sain exercice. En faisant la promotion de la transparence et en soutenant le droit à l'information du public, l'institution contribue au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques et les personnes qui les dirigent.

Le commissaire au lobbyisme du Québec, personne désignée par l'Assemblée nationale, a le mandat de surveiller et de contrôler les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales en vertu de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes.

