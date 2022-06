Aide financière pour les municipalités - L'ADGMQ et l'UMQ lancent un outil inédit





QUÉBEC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont à nouveau uni leurs forces pour soutenir leurs membres respectifs, cette fois pour la création d'un tout nouvel outil en ligne : le Portail d'aide financière pour municipalités. Le lancement officiel a été fait aujourd'hui, à l'occasion du premier jour du congrès 2022 de l'ADGMQ, qui se déroule à Trois-Rivières jusqu'au 10 juin.

Accessible exclusivement aux organisations membres de l'ADGMQ et de l'UMQ, il constitue une plateforme unique comprenant l'éventail des aides financières conçues pour les municipalités du Québec. Le portail répertorie déjà 148 programmes développés par 19 ministères et organismes et sera bonifié de façon continue.

Le portail a été conçu de telle sorte à devenir un outil de référence, tant pour les municipalités que pour les ministères et organismes, dans lequel sont recensés tous les programmes d'aide financière auxquels sont admissibles les municipalités. L'information y est standardisée et chaque programme y est présenté avec ses objectifs, les organismes ou projets admissibles, les conditions d'admissibilité, les informations de contact ainsi que les liens vers les guides et documents complémentaires. Ainsi, en quelques clics, les municipalités peuvent facilement trouver les programmes les mieux adaptés à leurs besoins et à leurs projets.

L'accès au Portail d'aide financière pour municipalités est gratuit pour les élues et élus, les gestionnaires et le personnel des municipalités membres de l'une ou l'autre des deux associations, par le biais de la zone membre du site Internet de l'ADGMQ (adgmq.qc.ca/tableau-de-bord/) ou du portail en ligne de l'UMQ (umq.en1clic.ca).

Citations

« À titre de gestionnaire, je ne peux que me réjouir de la création d'un tel outil. Le travail des professionnels des municipalités du Québec sera grandement facilité par cette initiative regroupant tous les programmes d'aide financière disponibles pour les projets municipaux. Avoir accès à un portail dans lequel l'information sera mise à jour en continu et présentée de manière uniformisée s'avère un avantage majeur », précise le président de l'ADGMQ et directeur général de la Ville de Saint-Eustache, M. Christian Bellemare.

« L'UMQ est fière de s'associer à l'ADGMQ et d'offrir un outil additionnel pour accompagner ses membres dans la recherche de financement. Le portail deviendra rapidement un incontournable pour l'ensemble des municipalités de toutes les régions, particulièrement celles disposant de moins de temps et de ressources. Les élues, élus et gestionnaires municipaux pourront ainsi accéder rapidement au soutien financier nécessaire pour concrétiser leurs initiatives et améliorer leur offre de services de proximité », ajoute le président de l'UMQ et maire de Gaspé, M. Daniel Côté.

« Encore une fois, l'UMQ et l'ADGMQ ont su allier leur dynamisme respectif dans l'intérêt des Québécoises et Québécois. Voilà un autre exemple probant de l'importance d'un tandem politico-administratif performant », soulignent conjointement les deux présidents.

À propos de l'ADGMQ

Fondée en 1935, l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) est constituée exclusivement de directeurs généraux, de directeurs généraux adjoints, de directeurs d'arrondissement et de directeurs d'arrondissement adjoints. L'Association favorise le perfectionnement des connaissances de ses membres dans une perspective d'amélioration de la gestion municipale au Québec. Elle encourage l'échange d'information et la coopération entre ses membres et les autres associations ou organismes. De plus, l'ADGMQ assure une représentation efficace auprès des instances gouvernementales et municipales.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

