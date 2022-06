AVIS AUX MÉDIAS - Les ministres Blair et Farnworth rencontreront les médias après la réunion sur le rétablissement après catastrophe et la résilience climatique





OTTAWA, ON, le 8 juin 2022 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, et l'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique, rencontreront les médias après la quatrième réunion du Comité des ministres de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral sur l'intervention en cas de catastrophe et la résilience climatique.

Conférence de presse

Date : Le 10 juin 2022

Heure : 16 h (HE)

Lieu :

Édifice Sir-John-A.-Macdonald, pièce 200

144, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Notes à l'intention des médias

La participation à la période de questions et réponses de cet événement est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune peuvent écrire avec [email protected] pour demander un accès temporaire.

Une ligne de téléconférence est offerte aux médias qui souhaitent suivre l'événement en mode écoute seulement :

Numéros d'appel (mode écoute seulement) : 1-866-206-0153 / 613-954-9003

Code d'accès : 1951764#

