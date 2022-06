ESI Group rejoint le segment Tech Leaders de Euronext





Regulatory News:

ESI Group, Paris, France, (Code ISIN : FR0004110310, Symbole : ESI), fournisseur de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie, annonce aujourd'hui qu'il rejoint l'initiative Euronext Tech Leaders, un nouveau segment comprenant plus de 100 entreprises technologiques de premier plan et à forte croissance en Europe.

Cristel de Rouvray, Directrice Générale d'ESI Group, commente : « Nous sommes très heureux de faire partie des 100 entreprises européennes figurant dans le nouveau segment Euronext Tech Leaders. De telles initiatives restent essentielles pour des entreprises comme la nôtre. Elles vont permettre d'accélérer le changement des méthodes de valorisation des entreprises technologiques par l'écosystème financier européen. Chez ESI, nous croyons que la technologie et les logiciels sont des éléments clés pour créer une industrie plus sûre, plus propre et plus productive, et par extension transformer notre société. C'est une nouvelle aventure qui commence pour notre écosystème de leaders européens de la tech ».

Le riche écosystème technologique d'Euronext rassemble plus de 700 entreprises technologiques cotées sur les marchés d'Euronext, plus de 660 anciens participants à ses programmes de pré-IPO et une large base d'investisseurs internationaux qui financent tous les profils de croissance des entreprises technologiques.

Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises leaders et à forte croissance, chacune répondant à un ensemble de critères spécifiques pour être qualifiée. Cette initiative complète l'offre Tech existante d'Euronext et vise à renforcer le secteur Tech européen et à servir de catalyseur pour la prochaine génération de leaders Tech.

En plus d'être reconnue pour la valeur qu'il crée pour les écosystèmes industriels et technologiques, le Groupe fait également partie du segment, encore plus restreint, des leaders technologiques dirigés par des femmes (moins de 10 sur plus de 100 entreprises). La direction d'ESI Group est composée de 10 personnes, dont 4 femmes occupant des postes clés comme directrice générale, Vice-présidente exécutive en charge des opérations et directrice administrative et financière, Vice-présidente senior en charge de la gouvernance et secrétaire générale, et directrice de cabinet.

En tant que Tech Leader d'Euronext, ESI Group bénéficiera de l'ensemble des services développés par Euronext et ses partenaires pour accompagner les participants dans leur parcours de cotation.

Euronext Tech Leaders | euronext.com

Événements à venir

Assemblée générale annuelle - 28 juin 2022 (13h30 CET)

Résultats semestriels - 7 septembre 2022 (17h35 CET)

Conférence des investisseurs - 27 septembre 2022

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1200 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 136,6 millions d'euros en 2021. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : https://www.esi-group.com/fr.

A propos d'Euronext

Euronext est un groupe leader d'infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies européennes aux marchés financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 2000 émetteurs et représentant une capitalisation boursière totale de près de 6 600 milliards d'euros à fin March 2022, il dispose d'une franchise inégalée d'indices de premier ordre et d'une solide base de clients diversifiés nationaux et internationaux. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés, réglementés et transparents et représente le plus grand centre de cotation d'obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les changes, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Le Groupe opère une chambre de compensation de classes d'actifs variés via Euronext Clearing, et des services de conservation et de règlement-livraison de titres via les dépositaires centraux d'Euronext Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché réglementé, Euronext gère également des marchés de croissance qui facilitent et simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises. Suivez les dernières actualités d'Euronext sur Twitter(twitter.com/euronext) et LinkedIn (linkedin.com/euronext).

Disclaimer

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided "as is", without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is available at www.euronext.com/terms-use.

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, "GDPR"), and any applicable national laws, rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: www.euronext.com/privacy-policy. In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: for more information on your rights, please refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at [email protected].

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 12:05 et diffusé par :