Rapyd lance une compétition hors du commun pour « hacker la galaxie » pour permettre aux développeurs de logiciels de gagner un voyage jusqu'aux portes de l'espace





William Shatner, un passionné de l'espace de renommée mondiale, s'est associé à Rapyd pour offrir aux développeurs une occasion unique de voyager à bord de l'un des tout premiers vols spatiaux neutres en carbone jusqu'aux portes de l'espace

Les membres de la communauté des développeurs de logiciels de Rapyd auront la possibilité de relever des défis hebdomadaires en gagnant plus d'1 million de dollars en argent, en prix, en voyages ou en billets

LONDRES, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- Rapyd, la principale plateforme de fintech-as-a-service, annonce aujourd'hui le lancement de son défi Hack the Galaxy : une série de défis virtuels pour les développeurs qui veulent gagner des billets pour se rendre jusqu'aux portes de l'espace dans une capsule privée qui sera lancée en 2026. Regardez cette vidéo de William Shatner, partenaire de Rapyd, annonçant le défi.

À compter d'aujourd'hui, les défis seront affichés dans la communauté de développeurs Rapyd chaque semaine jusqu'au 3 octobre. Les membres auront l'occasion de participer à un total de 42 défis. Chaque solution révélera un mot de passe déverrouillant une entrée pour gagner des billets jusqu'aux portes de l'espace à bord du vaisseau spatial Neptune Space Perspective .

Les trois gagnants, dont le premier nom sera donné le 11 juillet, le deuxième le 2 septembre et le troisième le 14 octobre 2022, ainsi qu'une équipe gagnante du hackathon nommée Galaxy Greatest Fintech Developer, embarqueront sur l'unique vaisseau neutre en carbone du monde pour ce voyage de six heures. Les gagnants jouiront d'une vue à 360 degrés, jusqu'à plus de 720 kilomètres dans n'importe quelle direction, tout en se relaxant dans le Space Lounge de la capsule dotée de luxueux sièges inclinables et des plus grandes fenêtres panoramiques jamais vues aux portes de l'espace.

En plus des défis pour la communauté des développeurs, il y aura d'autres occasions de gagner via des événements en direct et quatre hackathons sur le thème de Hack the Galaxy qui se dérouleront tout au long de l'année. Un vol sera offert à la meilleure équipe de chaque hackathon jusqu'au Developer Demo Day de Rapyd à Lisbonne, au Portugal en Novembre 2022 pour qu'elle puisse présenter ses idées devant un jury. Les membres de la dernière équipe à gagner seront couronnés « Galaxy Greatest Fintech Developers » et remporteront un voyage jusqu'aux portes de l'espace. Les gagnants peuvent également choisir de remporter 130 000 dollars en argent. Rapyd encourage toute personne provenant de pays éligibles à rejoindre la communauté des développeurs et à y participer.

Tous les participants ont la possibilité de gagner des dizaines d'autres prix tout au long du défi.

Arik Shtilman, PDG de Rapyd, a déclaré : « Le défi Hack the Galaxy est une expérience et un concours uniques pour notre communauté croissante de plus de 50 000 développeurs de logiciels. Les développeurs sont les rêveurs et les acteurs de l'innovation fintech. Chez Rapyd, nous cherchons à attirer des talents qui ont fait leurs preuves dans notre communauté. Des millions de développeurs à travers le monde réinventent les services financiers en combinant de nouvelles idées et innovations pour résoudre la problématique du paiement des entreprises et des consommateurs, mais aussi de réception de paiements, sur les marchés mondiaux. Nous sommes déterminés à faire en sorte qu'ils aient accès aux meilleurs outils, au meilleur soutien et aux meilleurs conseils afin qu'ils puissent continuer à rendre les applications de paiement et de technologie financière plus faciles à utiliser. En lançant ce premier concours mondial, nous sommes non seulement en mesure de trouver et de couronner le plus grand développeur de technologie financière de la planète Terre et au-delà, mais aussi de créer un endroit pour les penseurs aux vues similaires à travers le monde, qui ont soif de se connecter et de partager des idées. »

William Shatner, star du cinéma et de la télévision et passionné d'espace, a commenté : « Étant moi-même allé dans l'espace, je n'ai pas de mots pour décrire cette opportunité incroyable pour les développeurs de logiciels du monde entier. C'est une expérience que je n'échangerais pour rien au monde. Je suis heureux de travailler en partenariat avec Rapyd pour passer le mot aux développeurs du monde entier afin qu'ils rejoignent la communauté de développeurs Rapyd et complètent les énigmes pour avoir une chance de gagner un voyage aux portes de l'espace ! »

La communauté de développeurs Rapyd est bien plus qu'un ticket pour l'espace. La communauté est devenue une plaque tournante pour les développeurs désireux d'apprendre, de se connecter et de partager avec d'autres du monde de la fintech. Qu'il s'agisse d'apprendre à utiliser les API de Rapyd, de collaborer sur des idées commerciales ou de hackathons locaux, la communauté de développeurs Rapyd représente un tremplin en matière de créativité et de réussite.

Serez-vous capable d'hacker la galaxie ? Rejoignez la communauté de développeurs Rapyd pour résoudre des énigmes uniques et recevoir des invitations à des événements de développeurs en direct et virtuels qui peuvent vous permettre de gagner une entrée dans un dessin Hack the Galaxy. Pour plus de détails, veuillez consulter https://www.hackthegalaxy.dev

À propos de Rapyd

Rapyd est le moyen le plus rapide d'alimenter les paiements locaux partout dans le monde, permettant aux entreprises du monde entier d'accéder aux marchés plus rapidement que jamais. En utilisant le réseau de paiements inégalé de Rapyd et la plateforme « fintech as a service », les entreprises et les consommateurs peuvent effectuer des transactions locales et transfrontalières sur n'importe quel marché. La plateforme Rapyd unifie les systèmes de paiement fragmentés dans le monde entier en rassemblant plus de 900 méthodes de paiement dans plus de 100 pays. Les investisseurs de Rapyd incluent Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Latitude, Target Global, et Tal Capital. Pour en savoir plus sur la société qui accélère la révolution de la fintech en tant que service, rendez-vous sur www.rapyd.net , rejoignez notre communauté de développeurs ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Communiqué de presse : ICI

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1834198/Rapyd_Overview_112_1920x1080_PR_h264.mp4

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 11:55 et diffusé par :