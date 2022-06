Les succursales SQDC représentées par la CSN demeurent ouvertes aujourd'hui durant le débrayage ponctuel





MONTRÉAL, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - La SQDC maintient son service à la clientèle, selon l'horaire régulier, pour la journée de grève ponctuelle déclenchée ce matin par les employés de 13 des succursales représentées par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) :

Chicoutimi - Montcalm

- Mascouche

Trois-Rivières - des Forges

Montréal - Métro Peel

Montréal - Marché Central

Montréal - Village

Québec - Sainte-Foy

Québec - Beauport

Saint- Georges de Beauce

Sorel-Tracy

Grande-Rivière

Rivière-du-Loup

Pointe-Claire

Le service aux clients sera assuré par les gestionnaires de ces 13 succursales pour la journée. La Société entend ainsi poursuivre sa mission en offrant un accès sécuritaire à des produits de qualité.

Par ailleurs, les employés de 22 succursales représentées par le SCFP sont quant à eux toujours en grève générale illimitée depuis le 20 mai dernier. Ces 22 succursales demeurent ouvertes, mais selon un horaire allégé pour permettre aux gestionnaires qui assurent seuls les activités dans leur succursale d'avoir un peu de répit :

Mardi au vendredi : 12 h à 18 h

Samedi : 12 h à 17 h

Dimanche et lundi : fermé

Les 54 autres succursales du réseau à travers le Québec ne sont pas touchées par ces moyens de pression. La clientèle SQDC peut également commander comme à l'habitude ses produits en ligne sur le SQDC.ca et choisir parmi les différentes options de livraison à domicile disponibles dans leur région : livraison standard ou livraison express.

Les discussions se poursuivent à la table de négociation et plusieurs rencontres sont prévues avec les deux syndicats. La SQDC espère toujours en arriver à une entente négociée à la satisfaction des deux parties.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et conseiller les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Selon les lois qui nous gouvernent, tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis.

