La Ville de Montréal fait l'acquisition de deux immeubles situés dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour le développement de logements sociaux et abordables





MONTRÉAL, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a donné son autorisation, aujourd'hui, à l'acquisition d'un immeuble de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal à des fins de logement social et abordable.

Le 2500, rue Rachel Est pourra ainsi être acheté par la Ville au coût de 2 452 000 $. Cette transaction permettra également de finaliser l'acquisition du 2510, rue Rachel Est, autorisé l'an dernier au coût de 2 869 660 $. La Ville de Montréal avait exercé son droit de préemption pour cet immeuble.

« Les Montréalaises et les Montréalais doivent pouvoir se loger tout en respectant leur capacité de payer et nous sommes particulièrement fiers de travailler en ce sens. Grâce à des acquisitions comme celles-là, nous posons des gestes concrets non seulement pour augmenter le parc de logements sociaux et abordables, mais aussi pour limiter la spéculation immobilière et ne laisser personne pour compte », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ces acquisitions sont un bel exemple de la vision que soutient notre stratégie immobilière et de notre agilité afin de saisir les occasions qui s'offrent à nous pour développer plus de logement social et abordable. Nous avons multiplié les outils afin que Montréal reprennent sa place sur le marché immobilier et nous continuerons d'agir proactivement pour sauvegarder et améliorer l'abordabilité de notre métropole », a ajouté Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

Les immeubles de la rue Rachel seront éventuellement vendus à un organisme communautaire qui pourra y réaliser un projet de logements sociaux et abordables. En respect de la réglementation en vigueur, la Ville de Montréal estime que ces immeubles offrent un potentiel de développement d'au minimum 42 logements.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 11:42 et diffusé par :