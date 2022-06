Journaldesvoisins.com fête ses 10 ans d'existence





AHUNTSIC-CARTIERVILLE, Montréal, Québec, 08 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que Journaldesvoisins.com (JDV) s'apprête à fêter son 10e anniversaire, le 12 juin prochain, les fondateurs feront place à la relève au cours des prochaines semaines.



Créé en 2012 par deux citoyens d'Ahuntsic-Cartierville, le JDV est un média d'actualités sur le Web et magazine papier bimestriel (Le Mag) distribué gratuitement à plus de 44 000 portes dans l'arrondissement.

« Nous habitions le quartier depuis 25 ans quand nous avons lancé le JDV », raconte Philippe Rachiele, cofondateur et éditeur.

« Depuis longtemps, nous rêvions d'avoir un média pour nous pencher sur les enjeux importants qui affectent le quotidien des résidants du territoire où nous vivons, les dossiers chauds, quoi! », ajoute Christiane Dupont, rédactrice en chef et cofondatrice qui prendra sa retraite à la fin juin.

La relève au rendez-vous

Une nouvelle équipe reprendra donc le flambeau. Deux journalistes d'expérience, Anne Marie Parent et Stéphane Desjardins, prendront le relais de Christiane Dupont à la rédaction, respectivement à titre de cheffe de pupitre aux actualités Web et de chef de pupitre du Mag. Philippe Rachiele, qui demeure en poste à titre de représentant publicitaire, passera la main à Simon Van Vliet, qui devient éditeur du JDV après avoir oeuvré deux ans à la rédaction.

« Le JDV est l'un des rares médias locaux indépendants montréalais à avoir survécu à la décennie 2010 et il est en très bonne posture pour affronter la décennie 2020 », observe le nouvel éditeur.

Le vent dans les voiles!

Nommé média écrit communautaire de l'année en 2020 et en 2022 par l'Association des médias écrits communautaires du Québec et récipiendaire du prix du meilleur engagement numérique 2022, le JDV a été sélectionné en 2021 dans la première cohorte du Média Lab, un programme d'accélération de l'innovation pour les médias périodiques, piloté par La Piscine et l'École des Médias de l'UQAM.

Journal communautaire reconnu par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le JDV a par ailleurs été l'une des premières entreprises de presse au pays à être qualifiée et enregistrée auprès de l'Agence du revenu du Canada, à titre d'organisme canadien de journalisme qualifié et d'organisation journalistique enregistrée.

