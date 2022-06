Budget participatif de Montréal - La Ville de Montréal annonce un financement additionnel de 15 M$ afin de réaliser 5 projets supplémentaires





MONTRÉAL, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif, a annoncé la bonification de 15 M$ de l'enveloppe initiale du premier budget participatif de Montréal. Doté d'un budget de 10 M$, le budget participatif avait permis de financer 7 projets parmi les 35 qui avaient été soumis au vote. La Ville de Montréal a décidé de bonifier de 15 M$ l'enveloppe initiale afin de financer 5 projets supplémentaires. De plus, la Ville complètera le financement d'un des projets lauréats issu de l'enveloppe initiale de 10 M$, soit le projet Quai34.

« Le budget participatif est une manière concrète de mobiliser l'intelligence collective de la population montréalaise pour résoudre des enjeux urbains. Cet exercice est une grande fierté et une priorité pour notre administration. Au total, le premier budget participatif va permettre de réaliser 12 projets pour la transition écologique et sociale de Montréal, répartis dans 17 arrondissements et représentant un investissement total de 25 M$. Les 5 projets supplémentaires sont ceux qui avaient reçu le plus de votes après les 7 projets initialement sélectionnés. Ils vont contribuer à la biodiversité et à l'offre d'agriculture urbaine, au verdissement d'espaces minéralisés et à la mobilité active », a déclaré Robert Beaudry.

C'est à la suite du dépôt du budget 2022 de la Ville de Montréal et du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031 que la Ville a décidé de bonifier de 15 M$ l'enveloppe initiale consacrée au premier budget participatif. La planification et la réalisation des différents projets par les arrondissements et les services concernés vont s'échelonner jusqu'en 2024. Les premiers projets verront le jour dès cet été.

Les 5 projets supplémentaires sont :

Zones nourricières écologiques : 2,9 M$;

2,9 M$; Les jardins verticaux de la fraîcheur : 760 000 $;

760 000 $; Parcours riverain Gouin : 3 M$;

3 M$; Capteurs de pluie : 2,9 M$;

: 2,9 M$; Verdissement de rues : 1,8 M$.

Le financement du projet Quai34, quant à lui, passera de 1 M$ à 3 M$. Rappelons que le montant accordé à ce projet avait dû être limité à 1 M$ afin de respecter l'enveloppe initiale de 10 M$. La bonification de 15 M$ permettra ainsi de ramener le financement du projet à sa valeur originale de 3 M$.

La somme restante de 1,6 M$ servira aux dépassements de coûts potentiels, en raison du contexte économique actuel, de l'un des 12 projets lauréats.

Pour plus d'information sur les projets lauréats et sur la démarche du budget participatif, veuillez consulter le site montreal.ca .

