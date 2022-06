Avis aux médias - Le président de la CSQ de passage en Outaouais





GATINEAU, QC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le président de la Centrale des syndicats du Québec, Éric Gingras, sera à Gatineau ce jeudi 9 juin, sur invitation de la coordination régionale des syndicats de la CSQ en Outaouais.

Le leader syndical rencontrera les personnes déléguées et les militantes et militants pour discuter, notamment, de sa vision du syndicalisme et du rôle des centrales syndicales dans la société québécoise en 2022. Il sera aussi question des négociations du secteur public, qui s'amorceront dès l'automne prochain, en plein contexte de pénurie et de rareté de main-d'oeuvre, et sur fond de campagne électorale.

Éric Gingras sera également disponible pour accorder des entrevues.

Pour toute demande, les médias sont priés de contacter Maude Messier, attachée de presse de la CSQ, au numéro suivant : 514 213-0770 (cellulaire et textos).

Aide-mémoire

QUOI : Opportunité d'entrevue.

Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est de passage à Gatineau dans le cadre d'une rencontre de la coordination régionale des syndicats CSQ de l'Outaouais.



QUI : Éric Gingras, président de la CSQ

Mélanie Déziel-Proulx, co-porte-parole de la coordination régionale de l'Outaouais et vice-présidente du Syndicat du soutien scolaire de l'Outaouais (SSSO-CSQ)

Guy Croteau, co-porte-parole de la coordination régionale de l'Outaouais et secrétaire-trésorier du Syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières (SPEHR-CSQ)



QUAND : Ce jeudi 9 juin 2022

Rappelons que la CSQ représente près de 6 800 membres en Outaouais, notamment en éducation, en enseignement supérieur et en petite enfance, ainsi qu'au sein de la plus grande association de personnes retraitées du Québec, soit l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ).

