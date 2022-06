DOBOT lance le Collaborative Robot CR3L à Automate 2022 à Detroit avec une portée maximale accrue de 11,5 %





Ouvre la voie à de vastes possibilités d'applications diverses des robots collaboratifs intelligents dans l'industrie légère

DÉTROIT, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- DOBOT , l'un des principaux fabricants mondiaux de robots intelligents, a annoncé le lancement du CR3L Collaborative Robot. DOBOT présentera une riche collection de robots au salon Automate Show 2022, qui se tiendra du 6 au 9 juin 2022, à Détroit, sur le thème « Créer l'automatisation robotique du futur ».

Le DOBOT CR3L est un cobot ultra long d'une portée de 1 700 mm, ce qui représente une augmentation de 11,5% par rapport à la version précédente de la série DOBOT CR, par exemple le CR10, qui avait une portée maximale de 1525 mm. Le corps du CR3L permet de travailler dans des espaces réduits, ce qui est parfait pour les applications nécessitant une portée plus longue pour les robots, comme le chargement et le déchargement, le tri et l'inspection à grande échelle de petites pièces dans les industries de l'électronique grand public et des semi-conducteurs.

Outre le bras robotique du modèle DOBOT CR3L, il existe six versions différentes des produits de la série DOBOT CR Collaborative Robot présentant divers types de charge utile : 3 kg, 5 kg, 7 kg, 10 kg, 12 kg et 16 kg. Les robots de la série DOBOT CR fournissent des solutions automatisées abordables pour des ensembles industriels riches qui couvrent un large éventail de scénarios, tels que l'automobile, l'électronique grand public, les semi-conducteurs, l'alimentation, les vêtements, la quincaillerie, le plastique et la chimie, et qui fonctionnent dans des applications de chargement et de déchargement, de manutention, de collage, d'essai, de vissage et d'emballage.

DOBOT présentera la série CR Collaborative Robot au salon Automate Show 2022. Sur le stand de DOBOT, les visiteurs pourront apprécier les performances hautement élevées du CR5 et son riche choix d'applications, notamment le vissage et l'utilisation en toute sécurité de DOBOT SafeSkin . Il est doté d'une technologie de détection de pré-collision pour garantir une efficacité de production élevée et apporter aux robots collaboratifs des solutions de sécurité pour la coopération homme-machine, telles que la perception de proximité sans contact et la prévention des collisions. En même temps, c'est une excellente occasion de découvrir l'interaction du cobot CR10 en matière de palettisation, du robot collaboratif M1 Pro SCARA en matière de chargement et de déchargement et du robot de bureau MG400 en matière de collage et de chargement de cartes SIM.

Les visiteurs retrouveront facilement DOBOT au Stand 1649.

À propos de DOBOT

Fondée en 2015 en Chine, DOBOT est un fournisseur de bras robotiques intelligents de premier plan dans le monde pour les secteurs de la fabrication, du commerce, de l'ingénierie et de l'enseignement supérieur, etc. DOBOT valorise les innovations avec plus de 686 brevets. Aujourd'hui, les produits de DOBOT sont exportés vers plus de 100 pays avec une expédition cumulée de 55 000 unités.

