The Or Foundation et SHEIN jettent les bases d'un changement global avec un fonds pluriannuel de responsabilité élargie des producteurs





ACCRA, Ghana, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- The Or Foundation, une organisation sans but lucratif basée aux États-Unis et au Ghana oeuvrant dans les domaines de la justice environnementale, de l'éducation et du développement de la mode, et SHEIN, un détaillant en ligne de produits de mode, de beauté et d'art de vivre, ont annoncé aujourd'hui une entente pluriannuelle novatrice qui lancera le Fonds de responsabilité élargie des producteurs (REP) de SHEIN. Le Fonds aidera à faire progresser la conception et la mise en oeuvre de stratégies de durabilité écologique et sociale axées sur les vêtements qui sont entrés dans le commerce mondial des vêtements d'occasion et qui finissent souvent comme rebut.

L'entente entre The Or Foundation et SHEIN est la première en son genre, établissant un engagement annuel de la marque à soutenir les efforts de gestion des déchets dans les collectivités profondément touchées par les déchets textiles. Cette entente s'inscrit dans le cadre du nouveau Fonds REP annoncé par SHEIN, auquel l'entreprise consacrera 50 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. Les fonds seront affectés à des causes mondiales conformes à l'engagement de SHEIN de s'attaquer à la gestion mondiale des déchets textiles et de favoriser le développement d'une économie circulaire, ainsi que d'autres obligations en matière de REP.

Liz Ricketts, cofondatrice et directrice générale de The Or Foundation, déclare : « Nous avons demandé aux marques de payer la facture qui est due aux collectivités qui gèrent leurs déchets, et c'est une étape importante vers la responsabilisation. Ce que nous considérons comme vraiment révolutionnaire, c'est la reconnaissance par SHEIN que leurs vêtements pourraient se retrouver ici, à Kantamanto. C'est un simple fait qu'aucune autre grande marque de mode n'a encore été prête à déclarer. »

Adam Whinston, responsable mondial des facteurs ESG pour SHEIN, a déclaré : « SHEIN a mis sur pied un programme d'action ambitieux, et nous sommes ravis de nous associer à The Or Foundation, le premier bénéficiaire du Fonds avant-gardiste de SHEIN, pour la prochaine étape de notre parcours. La lutte contre les déchets textiles est un élément important de l'écosystème de la mode qui est souvent négligé. Nous avons l'occasion d'apporter des changements dans ce domaine et nous nous réjouissons à l'idée d'oeuvrer avec The Or Foundation dans le cadre de cette initiative unique en son genre. »

À titre de bénéficiaire initial de la subvention, qui reçoit 5 millions de dollars par année du Fonds pendant trois ans, The Or Foundation utilisera ces ressources financières pour élargir son programme d'apprentissage Mabilgu (sororité) à l'intention des jeunes femmes qui transportent des bottes de vêtements d'occasion sur la tête. La fondation compte aussi lancer des entreprises communautaires qui transforment les déchets textiles en nouveaux produits, mener des projets pilotes de transformation de fibres avec des fabricants ghanéens de textiles et relancer le marché de Kantamanto dans une optique communautaire afin de faire en sorte que le plus grand marché de vêtements d'occasion au monde soit un lieu de travail sûr et digne. The Or Foundation redistribuera également une partie de la subvention initiale à des organisations alliées situées au Ghana. SHEIN travaillera avec The Or Foundation pour identifier d'autres bénéficiaires de subventions dans d'autres pays touchés par le problème des déchets textiles cette année et dans les années à venir.

Daniel Mawuli Quist, membre du conseil d'administration de The Or Foundation, a déclaré : « Il s'agit d'une contribution habilitante pour The Or Foundation. Et nous espérons qu'elle le sera aussi pour d'autres organisations dans le monde. Nous ne devons pas perdre de vue la contribution que Kantamanto et les collectivités qui lui ressemblent apportent au mouvement nous rapprochant de la circularité. Nous espérons que d'autres marques emboîteront le pas et miseront à leur tour sur les personnes qui jouent un rôle décisif par rapport à cet enjeu. »

SHEIN et The Or Foundation se sont engagés à soutenir les travaux sur le terrain pour maintenir les vêtements en circulation, réduire les déchets et nettoyer et régénérer les zones touchées par les déchets textiles. Plus tôt cette année, SHEIN a annoncé sa participation à des initiatives et à des partenariats mondiaux qui traitent de réutilisation et de recyclage des produits.

En outre, The Or Foundation continue de promouvoir une vision de prospérité écologique et économique qui incite les citoyens du monde à établir une relation avec la mode qui va au-delà de leur rôle de consommateur. Jusqu'à présent, The Or Foundation a été propulsée par la bonne volonté des citoyens et des propriétaires de petites entreprises, dont la plupart ne contribuent pas directement à la crise du gaspillage qui sévit dans le secteur de la mode. Ce Fonds REP marque un point décisif.

À propos de The Or Foundation

The Or Foundation est une organisation sans but lucratif basée aux États-Unis et au Ghana oeuvrant dans les deux pays dans les domaines de la justice environnementale, de l'éducation et du développement de la mode depuis 2011. The Or Foundation a sensibilisé le monde entier à la crise des déchets textiles dans le secteur de la mode grâce à de vastes recherches et à des mesures concernant le commerce des vêtements d'occasion, tel qu'il se pratique à Accra, au Ghana, où se trouve le plus grand marché de vêtements d'occasion au monde. Pour en savoir plus sur The Or Foundation, consultez le site www.theor.org .

À propos de SHEIN

SHEIN est un détaillant en ligne mondial axé sur la mode et l'art de vivre qui s'engage à rendre la beauté de la mode accessible à tous. Nous utilisons une technologie de fabrication sur demande pour relier les fournisseurs à notre chaîne d'approvisionnement agile. Cela réduit le gaspillage lié aux stocks et nous permet d'offrir une variété de produits abordables à des clients partout dans le monde. En avril 2022, l'entreprise a annoncé la création d'evoluSHEIN, une collection axée sur l'utilisation de matériaux responsables comme le polyester recyclé et la fibre de viscose provenant de sources respectueuses des forêts. Depuis nos bureaux internationaux, nous servons des clients dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur SHEIN, consultez le site www.SHEIN.com .

Relations avec les médias :

