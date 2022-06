Walmart Connect permet aux partenaires tiers d'avoir accès à la liste des produits commandités





MISSISSAUGA, ON, le 8 juin 2022 /CNW/ - Walmart Connect Canada, la branche média de la vente au détail de Walmart Canada, est heureuse d'annoncer que les annonceurs ayant recours à des partenaires sélectionnés de technologies publicitaires de premier plan auront désormais directement accès à l'inventaire publicitaire en ligne.

Cet important changement est propulsé par la plateforme réputée de médias commerciaux de Criteo et il offre à plus de 1 350 marques clientes de Walmart Connect davantage de choix et de contrôle quant à la façon dont elles établissent leurs liens avec 1,5 million d'acheteurs au quotidien à Walmart.ca. Les annonceurs peuvent payer pour faire partie des résultats de recherche commandités sur Walmart.ca par l'intermédiaire de partenaires de technologies publicitaires collaborant avec Criteo, notamment Skai, Pacvue, Perpetua, Tinuiti, Flywheel, Tradeswell, Marin Software, CommerceIQ et Intentwise.

Bien que les produits commandités soient toujours offerts directement par l'intermédiaire de Walmart Connect, sa nouvelle option de publicité libre-service permet aux annonceurs de faire évoluer, d'automatiser et d'optimiser plus facilement les campagnes sur Walmart.ca.

Ce nouveau type de transactions est encore plus intéressant et pratique pour de nombreuses marques qui font peut-être déjà appel à ces partenaires de technologies publicitaires pour d'autres médias, ainsi que pour de nouvelles marques clientes qui souhaitent se démarquer auprès des quelque 80 pour cent des Canadiens qui magasinent chez Walmart.

Dana Toering, vice-présidente de Walmart Connect Canada, a déclaré ce qui suit : « Nous avons connu une hausse incroyable du nombre net de nouveaux annonceurs l'an dernier. Nous sommes conscients que les technologies publicitaires sont essentielles pour que de nombreuses marques interpellent les clients lors de ces moments significatifs de leur expérience de magasinage. Dans la mesure du possible, nous promettons aux marques de 'personnaliser les médias à leur gré'. Ainsi, parallèlement au renforcement de notre offre omnicanale, le fait de tirer parti de cette plateforme et de l'expertise de ses partenaires de technologies publicitaires a été la prochaine étape pour donner aux annonceurs ce dont ils avaient besoin pour réussir, de la manière qui fonctionne le mieux pour eux. Les équipes publicitaires disposeront d'outils de personnalisation pour créer, lancer, gérer et optimiser les campagnes, tout en utilisant des données en temps réel. Cette solution change la donne. »

Les annonceurs de partout au Canada peuvent maintenant payer pour des résultats de recherche commandités de la façon dont ils le souhaitent, offrant ainsi aux marques un plus grand accès et plus de souplesse. Cette nouvelle fonctionnalité est un ajout intéressant à la gamme de solutions omnicanales de Walmart Connect, conçues pour permettre aux marques d'établir des liens plus significatifs avec les clients au quotidien, afin d'accélérer la croissance des parts de marché.

