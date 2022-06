AVIS AUX MÉDIAS - Dévoilement du rapport annuel d'activités et de développement durable 2021-2022

Faits saillants Croissance des revenus de 21 % dans le secteur de l'emballage et de 9 % dans le secteur de l'impression.Revenus de 715,5 millions $ pour le trimestre clos le 1er mai 2022; résultat opérationnel de 46,1 millions $; et résultat net...

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers a approuvé le Canadian Institute of Financial Planning (CIFP) comme organisme d'accréditation pour délivrer les titres de planificateur financier et de conseiller financier et surveiller...