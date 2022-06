PRODUCTION TÉLÉVISUELLE : Les producteurs Avanti et TOAST s'unissent et deviennent AVANTI ?TOAST





MONTRÉAL, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Monique Lamoureux (Avanti Groupe), Patricia Blais (Avanti Groupe) et Ian Quenneville (TOAST Studio) annoncent la création de la maison de production télévisuelle AVANTI ?TOAST.

Partageant des valeurs communes et collaborant déjà sur quelques productions, les équipes des deux entités ont oeuvré, au cours de la dernière année, à l'élaboration d'un projet porteur qui rassemble les forces, l'expérience et l'expertise de chacun. Ainsi, c'est sous ce nouveau nom que sont et seront imaginées, développées et diffusées toutes les oeuvres télévisuelles de cette nouvelle équipe.

Des productions signées AVANTI ?TOAST

Ce groupe d'artisans réalise déjà plusieurs productions et l'arrivée de AVANTI ?TOAST a été accueillie positivement par l'industrie et les diffuseurs partenaires. D'ailleurs, plusieurs créations télévisuelles portant cette signature sont déjà connues du public ou sont en préparation, que ce soit De garde 24/7 VIII (Télé-Québec), Christine Morency : sans filtre (Crave et Z), Les justiciers (Noovo), Quand les murs tombent (Casa), Chefs de bois II (Vrai et TVA), Cette année-là V (Télé-Québec), Police en service III (Télé-Québec), 3 fois par jour et vous II (Zeste et TVA), Et maintenant ? (Vrai) et Bulles de star (Unis TV).

Citations

« Nous sommes très enthousiastes d'annoncer la naissance de cette entreprise. Nous souhaitions bâtir une équipe solide, expérimentée, mais surtout composée d'humains qui partagent les mêmes valeurs, comme le respect, l'écoute et l'entraide. Cette nouvelle aventure est à notre image, soit celle de la collaboration et de la complicité, et ce, au bénéfice de nos employés, de nos partenaires et de nos projets. » - Monique Lamoureux, coprésidente, AVANTI ?TOAST.

« Au cours des dernières années, Toast a connu une forte croissance au sein d'une industrie dont la tendance était plutôt à la consolidation. Notre union avec l'équipe chevronnée de Monique Lamoureux et de Patricia Blais nous permet de poursuivre cette croissance, tout en réalisant ce qui a toujours été à la base de notre démarche entrepreneuriale : grandir, plutôt que grossir. Déjà, les productions que nous signons sont fort prometteuses et c'est un honneur de pouvoir contribuer, ensemble, au rayonnement télévisuel d'artistes et d'artisans d'ici. » - Ian Quenneville, coprésident, AVANTI ?TOAST.

À propos d'AVANTI ?TOAST

AVANTI ?TOAST résulte de l'union des secteurs télévisuels d'Avanti Groupe et de TOAST Studio, deux entreprises établies au sein de l'industrie audiovisuelle canadienne. Elles mettent leurs expertises respectives en commun pour produire plusieurs types de contenus en fiction, documentaire, magazine, jeux, téléréalité et jeunesse.

À propos d'Avanti Groupe

Avanti Groupe, une entreprise détenue et dirigée par Monique Lamoureux et Patricia Blais, assure le rayonnement d'un important catalogue comprenant des émissions qui ont marqué la télévision québécoise. L'entreprise se distingue par la qualité, la diversité et l'originalité de ses titres qui comprennent, entre autres, La Petite Vie, Un gars, une fille et De garde 24/7. Depuis 2022, Avanti Groupe se concentre sur la distribution, alors que son département télévisuel continue de développer et de produire des contenus sous le chapeau de l'entreprise AVANTI ?TOAST.

À propos de TOAST Studio

Fondée il y a plus de 20 ans, TOAST Studio est une agence de contenu dotée d'une équipe de spécialistes de la production de contenu de marque et du marketing de contenu autour de laquelle gravitent des centaines d'experts de l'industrie des médias, du marketing et de la production. La firme accompagne chaque année plusieurs dizaines de grandes marques et annonceurs dans la stratégie, la production et l'exploitation de contenus sur l'ensemble des plateformes numériques et traditionnelles.

avantitoast.com

SOURCE AVANTI ?TOAST

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 10:50 et diffusé par :