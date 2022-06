Postes Canada émettra des timbres en hommage à des dirigeants autochtones





Un jeu de timbres soulignera les réalisations de Harry Daniels, de la cheffe Marie-Anne Day Walker-Pelletier et de Jose Kusugak

OTTAWA, ON, le 8 juin 2022 /CNW/ - Le 21 juin, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, Postes Canada émettra un nouveau jeu de timbres pour rendre hommage à la vie et à l'héritage de trois dirigeants autochtones. Harry Daniels, la cheffe Marie-Anne Day Walker-Pelletier et Jose Kusugak seront chacun en vedette sur un timbre émis en reconnaissance de leur engagement incroyable et de leur contribution aux communautés métisses, inuit et des Premières Nations qu'ils ont servies.

Lancé prochainement, ce jeu de timbres constitue le premier volet d'une nouvelle série de Postes Canada consacrée aux dirigeants autochtones. Avant le 21 juin, jour d'émission, les vignettes seront dévoilées lors d'événements qui se tiendront à Regina et à Fort Qu'Appelle, en Saskatchewan, et à Rankin Inlet, au Nunavut.

Dévoilement du timbre consacré à Harry Daniels : le 13 juin, à 11 h, à Regina, en Saskatchewan

Politicien engagé, militant, écrivain et acteur, Harry Daniels (1940-2004) a consacré sa vie aux droits et au bien-être des Métis et des Indiens non inscrits au Canada. Parmi ses contributions les plus importantes, il a veillé à ce que leurs droits inhérents en tant que peuples autochtones soient inclus dans la Loi constitutionnelle de 1982 et à ce qu'ils soient reconnus en tant qu'Indiens en vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867. En mars 2004, il a été décoré de l'Ordre de la Nation métisse par le Ralliement national des Métis.

Dévoilement du timbre consacré à Jose Kusugak : le 14 juin, à 18 h, à Rankin Inlet, au Nunavut

Activiste, linguiste et communicateur inuit, Jose Kusugak (1950-2011) est considéré par certains comme un Père de la Confédération pour son rôle clé dans la création du Nunavut en 1999. Il a voué sa vie à sensibiliser les gens à l'identité et aux enjeux des Inuit au Canada, de même qu'à promouvoir et à préserver la langue et la culture de son peuple, qu'il qualifiait de premiers Canadiens et de Canadiens en premier. Jose Kusugak faisait également partie de la première génération d'enfants inuit envoyés dans les pensionnats autochtones.

Dévoilement du timbre consacré à la cheffe Marie-Anne Day Walker-Pelletier : le 15 juin, à 14 h, à Fort Qu'Appelle, en Saskatchewan

La cheffe Marie-Anne Day Walker-Pelletier (née en 1954) passe près de 40 ans à la tête de la Première Nation d'Okanese, en Saskatchewan. Aucun autre chef des Premières Nations élu au Canada n'exerce autant de mandats consécutifs qu'elle. Elle dirige plusieurs projets liés à l'éducation, au bien-être et à l'aide sociale, tout en travaillant à préserver la culture, la langue et les traditions de son peuple. En 2018, elle est reçue Membre de l'Ordre du Canada. Ce printemps, elle faisait partie de la délégation autochtone qui a rencontré le pape François au Vatican pour discuter du rôle de l'Église catholique dans le système des pensionnats, dont elle est une survivante.

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays à partir du 21 juin.

