De nouvelles bornes de recharge de VE pour la Colombie-Britannique





LANGFORD, BC, le 8 juin 2022 /CNW/ - Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter, de recharger et d'utiliser des véhicules électriques (VE) en Colombie-Britannique et partout au pays.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi de 49 000 $ à DB Land Acquisitions Inc. pour l'installation de 20 bornes de recharge de niveau 2 à Langford, en Colombie-Britannique.

Ces fonds proviendront du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada. Toutes les bornes seront accessibles aux Britanno-Colombiens d'ici l'été 2022. DB Land Acquisitions Inc a également contribué à hauteur de 50 968 $, portant l'enveloppe du projet à 99 968 $ au total.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement colossal d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de bornes de recharge locales dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, tandis que des remises fédérales pouvant atteindre 5?000 $ incitent plus de gens à opter pour un VE.

Le budget de 2022 propose de verser 1,7 milliard de dollars supplémentaires afin de prolonger jusqu'en mars 2025 le programme d'incitatifs à l'achat de véhicules zéro émission (VZE), auquel seront admissibles un plus grand nombre de modèles de véhicules, y compris les fourgonnettes, les camions et les VUS. En vue d'aider le gouvernement à atteindre son objectif d'ajouter 50 000 bornes de recharge au réseau canadien, le budget prévoit également d'octroyer 400 millions de dollars additionnels à Ressources naturelles Canada pour le déploiement d'infrastructures pour VZE, montant auquel la Banque de l'infrastructure du Canada ajoutera 500 millions de dollars qui seront investis dans des infrastructures à grande échelle de ravitaillement de VZE qui seront lucratives et d'utilité publique.

Ces investissements constituent un pas de plus vers l'atteinte de l'objectif du Canada de faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des VZE. Et, à l'instar de tout autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

Citations

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre. Des investissements comme celui annoncé aujourd'hui en Colombie-Britannique pour l'installation de bornes de recharge permettront à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Cet investissement aidera énormément à améliorer notre milieu de vie et contribuera à l'édification d'un avenir durable. En fournissant aux résidents, aux employés et aux visiteurs du district 56 un accès commode aux bornes de recharge ici à Langford, nous espérons encourager plus d'automobilistes à opter pour un véhicule électrique. »

Rebecca McKay, chef du développement des affaires

DB Land Acquisitions Inc.

Quelques faits

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge, plus de 25 000 nouvelles bornes seront installées, d'un océan à l'autre.

À ce jour, plus de 136 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un VZE.

