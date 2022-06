Quatrième organisme d'accréditation approuvé pour la délivrance des titres de planificateur financier et de conseiller financier en Ontario





Le cadre de protection du titre des professionnels des finances contribuera à promouvoir la cohérence, le professionnalisme et la confiance parmi ceux qui utilisent ces titres

TORONTO, le 8 juin 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers a approuvé le Canadian Institute of Financial Planning (CIFP) comme organisme d'accréditation pour délivrer les titres de planificateur financier et de conseiller financier et surveiller leur utilisation en Ontario.

Les désignations suivantes du CIFP sont désormais des titres de compétence approuvés en vertu du cadre de protection du titre des professionnels des finances :

« Le Canadian Institute of Financial Planning a rempli tous les critères d'agrément de l'ARSF, a affirmé Huston Loke, vice-président directeur, surveillance des pratiques de l'industrie, à l'ARSF. Depuis plus de 45 ans, cet institut offre des programmes qui satisfont aux exigences d'accréditation et de formation à ceux qui exercent dans le secteur des services financiers. Plus de 13 000 professionnels des valeurs mobilières et de l'assurance, dont 5 000 en Ontario, emploient déjà ses documents de formation et d'éducation continue. En utilisant les organismes de désignation professionnelle et de délivrance de permis existants, nous voulons protéger les titres de planificateur financier et de conseiller financier en Ontario dans le but de renforcer la protection des consommateurs tout en permettant aux professionnels des services financiers d'obtenir plus facilement des titres de compétence. »

Les organismes d'accréditation approuvés par l'ARSF sont responsables de la surveillance des pratiques suivies par les titulaires des titres de planificateur financier et de conseiller financier et de la conformité aux normes établies. L'ARSF exige que les organismes d'accréditation mettent en place de robustes mécanismes de surveillance et un code de conduite qui donne la priorité aux intérêts des clients et assure le traitement équitable des consommateurs. Une liste des organismes d'accréditation approuvés et de leurs titres de compétence approuvés est consultable à la page des organismes d'accréditation et des titres de compétence approuvés du site Web de l'ARSF.

« Le CIFP est ravi d'être approuvé comme organisme d'accréditation par l'ARSF en vertu du cadre de protection du titre des professionnels des finances. Avec l'ajout de nos trois titres de compétence approuvés, les consommateurs des services financiers de l'Ontario disposent maintenant d'un choix plus vaste de services de conseils financiers ciblés et complets. Nous continuerons de veiller à ce que nos titulaires de titre de compétence travaillent dans l'intérêt véritable de leurs clients, a assuré Keith Costello, président-directeur général du Canadian Institute of Financial Planning. Nous félicitons l'ARSF d'avoir réussi à mettre en oeuvre, avec professionnalisme, cette importante initiative de protection des consommateurs. Nous remercions aussi le gouvernement de l'Ontario d'avoir fait preuve de leadership visionnaire dans l'adoption d'une loi de protection des titres de compétence et encourageons les autres provinces à suivre l'exemple de l'Ontario. »

La protection des titres de planificateur financier et de conseiller financier en Ontario est une étape importante pour l'industrie, qui :

favorisera la cohérence, le professionnalisme et la confiance pour les particuliers qui utilisent ces titres;

permettra aux titulaires officiels du titre de planificateur financier ou de conseiller financier de communiquer leurs valeurs aux consommateurs et de valider leurs formation et connaissances;

assurera aux consommateurs que la personne avec qui ils font affaire possède un niveau minimal de formation, qu'elle est activement surveillée par un organisme d'accréditation approuvé et qu'elle est assujettie à un processus disciplinaire et de plaintes.

Autres renseignements :

L'ARSF s'est engagée à régulièrement tenir le public au courant de la mise en oeuvre graduelle du cadre de protection du titre des professionnels des finances. Veuillez consulter la page du site Web de l'ARSF sur les planificateurs financiers et conseillers financiers pour plus d'information sur la période de transition graduelle et les titres visés.

L'ARSF est en train d'examiner des demandes d'agrément et annoncera d'autres organismes d'accréditation et leurs désignations une fois qu'ils sont approuvés.

L'ARSF encourage les organismes professionnels ou de désignation existants à déposer une demande d'agrément d'organisme d'accréditation en vertu du cadre de protection.

L'ARSF continue d'oeuvrer au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs, à la mise en place d'un système qui assure la sécurité financière, l'équité et des choix pour tous. Renseignements : https://www.fsrao.ca/fr.

