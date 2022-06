Ricoh remporte le prix ENERGY STAR® Canada 2022 à titre de fabricant de produits électroniques de l'année pour ses apports remarquables au façonnement d'un avenir durable





Pour une troisième année consécutive, Ricoh Canada a été reconnu pour ses efforts à faire avancer la durabilité et l'efficacité énergétique afin d'apporter des changements durables - pour le mieux.

MISSISSAUGA, ON, le 8 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Ricoh Canada Inc. est fier d'annoncer qu'il a reçu le prix ENERGY STAR® Canada 2022 à titre de fabricant de produits électroniques de l'année, un programme de Ressources naturelles Canada. Cette distinction récente marque la troisième année que Ricoh gagne cette reconnaissance, réaffirmant ainsi ses apports à l'avancement de l'efficacité énergétique au Canada, de même que son engagement à favoriser le développement d'une société à la fois meilleure et plus durable.

« Hausser l'efficacité énergétique est essentiel pour progresser dans l'atteinte de nos objectifs climatiques ambitieux, tout en créant des emplois durables qui permettront de connaître une croissance plus propre et un avenir plus vert et écoénergétique. Les lauréats des prix ENERGY STAR Canada de cette année sont des ambassadeurs en matière d'efficacité énergétique et des exemples de la valeur d'investir dans des choix intelligents d'un point de vue de l'énergie », a dit l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles. « Félicitations à Ricoh Canada Inc., à Mississauga, en Ontario, qui s'est vu décerner le prix ENERGY STAR Canada 2022 à titre de fabricant de l'année - produits électroniques. »

« Notre philosophie interne a toujours été de redéfinir le travail et de changer - pour le mieux. Cette philosophie ne se limite pas à fournir des solutions et des services numériques novateurs en milieu de travail à nos clients à l'échelle mondiale; elle implique aussi de mener des affaires dans l'optique de créer un impact tangible et d'apporter une contribution durable à notre société », a ajouté Eric Fletcher, vice-président, Marketing, chez Ricoh Canada. « Au cours de la dernière année, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos employés, nos partenaires et nos clients dans le but de redoubler d'efforts pour réduire notre empreinte carbone et réussir à entraîner un changement environnemental positif. Nous sommes vraiment honorés d'avoir reçu cette reconnaissance. »

Ricoh, un leader mondial en matière de conception de technologies pour le milieu de travail qui redéfinissent la manière dont les gens travaillent, a été fondé sur les principes appelés « les trois grands amours de Ricoh » : « aimer son prochain », « aimer son pays » et « aimer son travail ». Ces principes sont ce qui pousse Ricoh à s'efforcer continuellement de faire de la durabilité et de la gérance de l'environnement des composantes à part entière de ses affaires, mais aussi d'avoir un impact positif sur la société, les gens et la planète. Au cours de la dernière année, Ricoh Canada a lancé plusieurs initiatives visant à accentuer ses efforts pour accroître l'efficacité énergétique de ses produits et élargir ses initiatives de durabilité globales, y compris :

Renforcer son partenariat avec ENERGY STAR Canada - l'entreprise a cherché à obtenir la certification ENERGY STAR pour le lancement de tous les nouveaux produits d'impression, une gamme de produits essentiels pour la stratégie marketing de Ricoh Canada. Elle a aussi procédé à une consolidation de sa gamme de produits de sorte à raffiner ses offres pour le marché canadien, ce qui a simplifié le processus de sélection pour les clients et leur a permis d'obtenir le produit idéal en fonction de leurs besoins.

Augmenter ses initiatives de sensibilisation - défenseur de la mission ENERGY STAR depuis des années, Ricoh Canada a intensifié ses efforts de communication et de sensibilisation auprès de ses clients, de ses partenaires et de ses employés en utilisant des stratégies de communication interne et externe. Ces efforts ont permis d'augmenter de 45 % la fréquentation de pages datant de 2019 à 2021 sur lesquelles il était fait référence à ENERGY STAR .

Développer des innovations de produits écoénergétiques - Ricoh Canada continue de travailler sur des innovations technologiques qui contribuent à créer une société sans carbone, grâce à des produits et à des services qui présentent l'avantage économique de réaliser des économies d'énergie, et ce, sans faire de compromis sur la productivité des entreprises.

Favoriser la durabilité pour l'avenir - en tant qu'entreprise, d'ici 2030, Ricoh s'est engagé à réduire de 63 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) directes et indirectes provenant de ses propres usines de fabrication, bureaux, véhicules et autres, de même qu'à réduire sa consommation d'énergie et de chauffage qu'il achète. De plus, Ricoh s'engage à diminuer de 40 % ses émissions découlant de la chaîne d'approvisionnement liée aux activités commerciales , mais aussi de passer à une électricité renouvelable à 50 %. D'ici 2050, Ricoh entend éliminer totalement ses émissions de GES dans l'ensemble de sa chaîne de valeur et reposer entièrement sur une électricité renouvelable. Également, Ricoh continuera d'être le fer de lance d'initiatives visant à réduire son empreinte environnementale et à aligner ses activités axées sur la durabilité sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies - un partenariat mondial noué dans le but de surmonter les défis auxquels notre monde est confronté.

Pour en apprendre davantage sur la responsabilité sociale d'entreprise de Ricoh et sur les initiatives de durabilité de l'environnement de ce dernier, cliquez ici ou communiquez avec Ricoh Canada sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.

| À propos d'ENERGY STAR Canada |

ENERGY STAR Canada est une histoire de réussite en matière d'efficacité énergétique qui dure depuis 21 ans. Le programme est un partenariat volontaire conclu entre le gouvernement du Canada et plus de 1 000 organisations travaillant à utiliser les ressources naturelles plus intelligemment par une meilleure efficacité énergétique. Derrière l'étiquette ENERGY STAR se trouve un produit, une résidence, un bâtiment ou établissement industriel certifié par une tierce partie pour sa faible consommation d'énergie et sa faible production d'émissions qui contribuent aux changements climatiques. ENERGY STAR est le choix simple au Canada pour économiser de l'énergie et de l'argent et protéger notre environnement. Pour obtenir plus d'information au sujet d'ENERGY STAR Canada, visitez www.energystar.gc.ca.

| À propos de Ricoh |

Ricoh dynamise les espaces de travail numériques au moyen de technologies et de services novateurs permettant aux employés de travailler plus intelligemment, et ce, peu importe l'endroit où ils se trouvent.

Grâce aux connaissances enrichies et aux capacités organisationnelles que Ricoh a développées au cours de ses 85 ans d'histoire, l'entreprise est l'un des plus importants fournisseurs de services numériques et de solutions d'impression conçus pour appuyer la transformation numérique et optimiser le rendement des entreprises.

Avec son siège social à Tokyo, le groupe Ricoh mène des opérations majeures partout dans le monde. De plus, ses produits et ses services sont maintenant à portée de clients répartis dans environ 200 pays et régions. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2021, le groupe Ricoh avait réalisé des ventes mondiales de 1 682 milliards de yens (environ 15,1 milliards de dollars américains).

Pour plus d'information, visitez www.ricoh.ca.

© 2022 Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. L'ensemble des noms de produits cités sont des marques de commerce de leur propriétaire respectif.

