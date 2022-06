ANGEL'S ENVY® DÉVOILE L'EXPANSION DE SA MAISON DE MARQUE DE 8,2 MILLIONS DE DOLLARS ET SA PREMIÈRE DISTILLERIE VIRTUELLE DANS DECENTRALAND





L'expansion de 8,2 millions de dollars de la maison de la marque ajoute 1 200 mètres carrés et double la capacité d'accueil annuelle de la distillerie ANGEL'S ENVY à Louisville, Kentucky, États-Unis.

Du 14 juin, Journée nationale du bourbon, au 20 juin, les amateurs peuvent visiter la boutique éphémère virtuelle de la méta-distillerie ANGEL'S ENVY pour vivre une expérience de fabrication de bourbon, une quête interactive de cocktails, un jeton du protocole de preuve de présence (POAP), des cadeaux vestimentaires sous forme de jetons non fongibles (NFT) et bien plus.

LOUISVILLE, Kentucky, le 8 juin 2022 /CNW/ - ANGEL'S ENVY ®, la distillerie artisanale du Kentucky qui produit des whiskies finis, a dévoilé aujourd'hui l'agrandissement de 8,2 millions de dollars de sa maison de marque au 500, East Main Street à Louisville, Kentucky, États-Unis. L'agrandissement, qui ajoute 1 200 mètres carrés (13 000 pieds carrés) à l'installation, permettra à ANGEL'S ENVY d'accueillir 64 000 visiteurs supplémentaires chaque année, doublant ainsi la capacité d'accueil annuelle. Pour célébrer l'événement, ANGEL'S ENVY, le whisky très prestigieux appartenant à Bacardi Limited , invite les amateurs à planifier une visite en personne ou à découvrir sa maison de marque virtuellement via la méta-distillerie ANGEL'S ENVY , la toute première expérience de distillerie dans Decentraland. La méta-distillerie ANGEL'S ENVY, qui comprend une visite ludique et éducative de la production de la distillerie, une expérience de fabrication de bourbon, un défi de cocktail interactif, des jetons du protocole de preuve de présence (POAP), des jetons non fongibles (NFT) et bien d'autres choses encore, sera inaugurée dans Decentraland le 14 juin, Journée nationale du bourbon, et restera ouverte jusqu'au 20 juin.

« ANGEL'S ENVY a connu une croissance significative au cours des dernières années, et cette croissance ne fera que s'amplifier avec l'expansion de notre maison de marque, car nous pouvons désormais mieux répondre à la demande incroyable des visiteurs qui souhaitent visiter nos installations et découvrir notre distillerie. Nous sommes fiers de faire partie d'une communauté aussi forte à Louisville et nous continuerons à investir dans notre ville natale a déclaré Gigi DaDan, directrice générale d'ANGEL'S ENVY. Nous sommes ravis de lancer la méta-distillerie ANGEL'S ENVY à l'occasion de la Journée nationale du bourbon et nous avons hâte de faire participer de nouveaux publics du monde entier et de célébrer le bourbon avec eux grâce à l'expérience virtuelle. »

L'expansion de la maison de marque ANGEL'S ENVY créera environ 20 nouveaux emplois à Louisville et comprendra de nouveaux espaces et de nouvelles expériences pour les invités, tels qu'une plus grande zone de vente au détail, cinq nouvelles salles de dégustation, un espace bar supplémentaire, un espace événementiel et une cuisine de restauration complète, ainsi qu'une salle désignée pour l'expérience « Bottle Your Own » d'ANGEL'S ENVY, qui offrira désormais aux invités la possibilité de remplir leurs propres bouteilles à l'aide d'un seul fût exclusif à la distillerie. ANGEL'S ENVY a travaillé avec Joseph & Joseph, Contagious et Sullivan & Cozart sur la conception et la construction de l'expansion; la construction a commencé à la fin de 2020. Les visiteurs peuvent désormais en savoir plus sur les expériences en distillerie, réserver des visites et s'informer sur les événements privés sur angelsenvy.com/distillerie.

Avec le lancement de la méta-distillerie ANGEL'S ENVY, la marque de bourbon très prestigieux devient la première du portefeuille de marques Bacardi à créer une maison de marque dans le métavers. Les utilisateurs (âgés de plus de 21 ans) sont invités à participer à une série d'expériences ludiques telles que le défi de la purée de grains, la personnalisation des fûts dans la salle de mise en barrique et la recherche d'ingrédients pour créer des cocktails. En outre, les utilisateurs ont la possibilité de planter des chênes blancs virtuels autour de la distillerie, en analogie aux arbres qui ont été plantés dans la vie réelle grâce à l'initiative « Toast the Trees » d'ANGEL'S ENVY, un programme créé en 2014 pour sensibiliser à l'importance d'une population de chênes blancs en bonne santé pour préserver l'avenir du bourbon. ANGEL'S ENVY s'est associé à Terrazero Technologies Inc. , une société technologique de produits et de services pour le métavers et un studio de développement d'expériences pour créer la méta-distillerie d'ANGEL'S ENVY.

« Nous sommes ravis d'accueillir la première distillerie de Decentraland avec la méta-distillerie ANGEL'S ENVY, a déclaré Adam de Cata, responsable des partenariats de la Fondation Decentraland. Comme nous l'avons constaté au cours des derniers mois, les gens veulent s'engager dans le métavers avec des activités et des biens qu'ils peuvent associer à cette réalité. La méta-distillerie ANGEL'S ENVY crée une nouvelle façon pour les gens de participer au métavers et d'y célébrer. »

Tout au long de l'expérience, qui est facilement accessible aux utilisateurs de Decentraland, qu'ils soient novices ou confirmés, les utilisateurs gagneront des badges virtuels, un jeton POAP et des vêtements NFT personnalisés gratuits. Les utilisateurs aux États-Unis pourront acheter des articles physiques dans la boutique en ligne ANGEL'S ENVY et se faire livrer un cocktail du métavers à domicile par Cocktail Courier. Ils peuvent également participer au tirage au sort d'un kit de mixologie ANGEL'S ENVY. Pour en savoir plus sur la façon d'accéder à l'expérience et d'y participer, cliquez ici .

À propos d'ANGEL ENVY

ANGEL'S ENVY est une distillerie artisanale basée à Louisville, au Kentucky, qui produit des whiskeys finis. Cofondée en 2010 par le défunt maître-distillateur Lincoln Henderson et son fils Wes Henderson, l'entreprise est née d'un projet passionné qui associait la passion et les connaissances profondément ancrées de la famille pour le secteur à une vision novatrice de la fabrication et de la finition du bourbon. Aujourd'hui, l'équipe d'ANGEL'S ENVY continue à produire ses produits phares primés, soit le Kentucky Straight Bourbon Whiskey affiné en barriques de Porto et le Rye Whiskey affiné en barriques de rhum des Caraïbes, ainsi qu'une variété de produits spéciaux innovants.

ANGEL'S ENVY a ouvert les portes de sa maison de marque, la première distillerie de whisky de pleine production dans le centre-ville de Louisville, en 2016. En juin 2022, ANGEL'S ENVY a terminé une expansion de 8,2 millions de dollars de sa maison de marque, doublant ainsi la capacité d'accueil annuelle. La distillerie ANGEL'S ENVY est située au 500, East Main Street.

ANGEL'S ENVY est disponible dans les 50 états américains et sur plusieurs marchés internationaux. Il est produit par Louisville Distilling Company, une filiale de Bacardi Limited.

CONSOMMEZ DE FAÇON RESPONSABLE.

©2022. Angel's Envy est une marque déposée. Embouteillé par Louisville Distilling Company, Louisville, Kentucky. Kentucky Straight Bourbon Whiskey affiné en barriques de Porto - 43,3 % Alc. Par Vol.

