Des médecins canadiens demandent l'interdiction de publicité sur les combustibles fossiles au Canada, à l'instar du tabac





Plus de 30 organisations de santé, représentant plus d'un demi-million de professionnels de la santé, demandent instamment une interdiction fédérale de la publicité sur les combustibles fossiles

OTTAWA, ON et TORONTO et MONTRÉAL et VANCOUVER, BC, le 8 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée de l'air pur , au nom de 30 organisations de santé canadiennes représentant plus d'un demi-million de professionnels de la santé à travers le pays, l'Association canadienne des médecins pour l'environnement (ACME) publie une lettre ouverte au gouvernement canadien demandant l'interdiction de publicité sur les combustibles fossiles. Parmi les cosignataires figurent le Collège des médecins de famille du Canada, la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers, les Directeurs de pédiatrie du Canada, Doctors of BC, le Réseau d'action pour la santé durable du Québec, Asthme Canada, l'Ontario Council of Hospital Unions/CUPE ainsi que les associations de santé publique du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique.

30 organismes de santé canadiens, représentant 700 000 professionnels de la santé, demandent au gouvernement fédéral d'interdire la publicité sur les combustibles fossiles

En 1988, le Canada a interdit la publicité sur les cigarettes, principalement en raison des préoccupations en matière de santé. Les signataires de la lettre ouverte d'aujourd'hui demandent l'interdiction de publicité sur les combustibles fossiles pour des raisons similaires. « Le changement climatique est une crise de santé publique. La pollution atmosphérique due à la combustion de combustibles fossiles est déjà l'une des principales causes de mortalité prématurée au Canada », a déclaré le Dr Joe Vipond, président de l'ACME. « Aujourd'hui, les combustibles fossiles menacent la vie d'autant de personnes que le tabagisme. Pour protéger la santé des gens et de la planète, nous devons cesser de promouvoir ces produits et le public doit être informé des dangers qu'ils représentent pour la santé humaine et environnementale. »

La Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, membre du conseil d'administration de l'ACME, a déclaré : « Restreindre la publicité sur les combustibles fossiles est une mesure concrète que nous pouvons prendre aujourd'hui pour améliorer la santé des gens au Canada et lutter en même temps contre les changements climatiques. Le Canada restreint déjà la publicité pour plusieurs produits, des médicaments au cannabis en passant par les produits de santé. Il est insensé de promouvoir des combustibles fossiles polluants qui nuisent à la santé des gens et dont le monde doit se passer. »

La lettre ouverte propose une interdiction complète de publicité sur les combustibles fossiles - y compris les publicités sur l'essence, les services publics de combustibles fossiles et les véhicules à essence. Elle appelle également à une réponse robuste pour lutter contre les allégations environnementales trompeuses, et à la divulgation des risques pour la santé au public.

La Dre Melissa Lem, présidente élue de l'ACME, a déclaré : « L'écoblanchiment des combustibles fossiles est un problème massif qui sème la confusion dans l'esprit des Canadiens et entrave l'action climatique. Ici, en Colombie-Britannique, où près de 600 personnes sont mortes pendant le dôme de chaleur l'an dernier, l'industrie du gaz fait miroiter la promesse du « gaz naturel renouvelable » dans ses publicités pour convaincre les propriétaires d'installer le gaz chez eux. Cependant, moins de 1 % du mélange de combustibles est « renouvelable ». Le reste est du gaz fracturé, ce qui accélère la crise climatique et nuit à la santé des communautés locales où il est extrait. Notre santé et notre planète ne peuvent se permettre de continuer à être désinformées. »

La lettre endossée par les professionnels de la santé canadiens est publiée à l'occasion de la Journée de l'air pur, dont le thème cette année est la qualité de l'air dans un climat en évolution. Un récent rapport de Santé Canada a révélé que les Canadiens subissent déjà les effets sur la santé des dangers liés aux changements climatiques et que ces effets s'accélèrent. Les combustibles fossiles sont également la principale source de pollution atmosphérique intérieure et extérieure. Par exemple, la pollution atmosphérique due aux combustibles fossiles tue entre 15 000 et 34 000 Canadiens chaque année. Les enfants qui vivent dans des maisons équipées de poêles à gaz ont un risque d'asthme accru de 24 à 42 % .

Cette lettre donne le coup d'envoi de la campagne Les pubs fossiles nous rendent malades , la première campagne d'interdiction de publicité sur les combustibles fossiles au monde menée par des professionnels de la santé. Elle fait écho aux campagnes de santé publique qui ont réussi à faire interdire la publicité sur les cigarettes.

La campagne menée par les médecins est coordonnée par l'ACME et soutenue par une large coalition de groupes de santé, d'environnement, de parents et de groupes culturels. Elle rejoint d'autres campagnes menées dans le monde entier et visant la publicité sur les combustibles fossiles, qui ont contribué au succès des interdictions à Amsterdam et en France . Les régulateurs du Royaume-Uni et des Pays-Bas s'attaquent aux allégations environnementales trompeuses .

L' Association canadienne des médecins pour l'environnement (ACME) est une organisation à but non lucratif dirigée par des médecins qui s'efforce de préserver la santé humaine en protégeant la planète. Depuis sa fondation en 1993, le travail de l'ACME a permis de remporter d'importantes victoires politiques en collaboration avec de nombreux partenaires des mouvements pour l'environnement et la santé. D'un océan à l'autre et à l'autre, l'organisation opère dans tout le pays avec des comités régionaux actifs dans la plupart des provinces et tous les territoires.?

Citations supplémentaires :

Vanessa Foran, présidente et chef de la direction d'Asthme Canada, a déclaré : « Les Canadiens atteints d'asthme sont affectés de façon disproportionnée par la mauvaise qualité de l'air. Mais TOUS les Canadiens méritent de respirer de l'air pur. Il est temps de jeter un regard lucide sur les preuves. La publicité sur les combustibles fossiles ne divulgue pas les dangers connus pour la santé et l'environnement. Nous devons à la prochaine génération d'agir en fonction de ces preuves. »

« Chaque année, plus de 15 000 personnes au Canada meurent à cause de la pollution atmosphérique et des milliers d'autres sont admises dans les hôpitaux », a déclaré la Dre Francine Lemire, directrice générale et chef de la direction du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC). « Le Collège reconnaît que la santé environnementale est essentielle à la santé et au bien-être de nos patients. À ce titre, nous sommes fiers de soutenir cette initiative et nous travaillerons de manière proactive pour diminuer les effets néfastes des combustibles fossiles sur la santé. »

« Les combustibles fossiles affectent ceux qui sont le moins en mesure de se protéger ou qui ont le choix de se protéger, notamment les personnes vivant dans la pauvreté et les populations racialisées qui sont les plus susceptibles de vivre dans des zones où la pollution atmosphérique liée aux combustibles fossiles est accrue. Il est de notre responsabilité collective de créer un changement à un niveau systémique, en commençant par l'interdiction de publicité sur les combustibles fossiles au Canada. »

- Jacqueline Avanthay-Strus, présidente de l'Association canadienne des infirmières et infirmiers pour l'environnement

« La publicité est un média puissant qui façonne les perceptions et les normes. L'une des façons de construire un avenir plus vert et plus respectueux de l'environnement est de promouvoir des solutions énergétiques plus propres. »

- Shannon Turner, directrice générale de l'Association pour la santé publique de la Colombie-Britannique

« Étant donné la disponibilité d'alternatives énergétiques sûres et propres, il n'est plus nécessaire de brûler des combustibles fossiles polluants dans nos maisons. Nous pouvons respirer un air pur qui ne nuit pas à notre santé. Nous ne pensons pas que les entreprises de combustibles fossiles devraient pouvoir vous dire le contraire. Les Canadiens ont besoin de la bonne information pour protéger leur santé. »

- Dre Samantha Green, membre du conseil d'administration de l'ACME

« En tant que pédiatre, je vois déjà des maladies et des souffrances chez les enfants qui sont le résultat direct de la pollution atmosphérique et des changements climatiques. Une mère m'a raconté que lorsqu'elle a parlé des changements climatiques à sa fille de 14 ans, celle-ci lui a dit : « Tu as grandi en te faisant dire que tu pouvais tout faire ; nous, nous grandissons en nous faisant dire que le monde est en feu. » C'est maintenant qu'il faut écrire un avenir nouveau et plus sain. »

- Dre Anna Gunz, pédiatre, ACME-Ontario

« L'interdiction de la publicité alimentant la pollution climatique est une victoire facile pour les régulateurs et une opportunité pour le Canada de devenir un leader mondial du climat. »

- Dre Leah Temper, directrice de la campagne d'interdiction de publicité sur les combustibles fossiles, ACME

La santé et les changements climatiques en bref :

