Nick Suzuki, repêché en tant que nouvel ambassadeur de la Fondation Asista, inaugurant la campagne « Un héros en chacun de nous »





LAVAL, QC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation Asista est fière d'annoncer que Nick Suzuki rejoint l'équipe à titre d'Ambassadeur officiel lançant ainsi la campagne « Un héros en chacun de nous »

Au travers de ses expériences professionnelles, il a pu témoigner des différents obstacles que peuvent vivre au quotidien les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Le jeune joueur de hockey des Canadiens de Montréal, amoureux des animaux, espère ainsi par sa participation sensibiliser et promouvoir la cause auprès du grand public.

La campagne « Un héros en chacun de nous » met de l'avant la force que représente les différents impacts que nous avons tous qui changent positivement des vies. Une initiative novatrice en partenariat avec Groupe Dilawri et Nutrience qui a pour but de soutenir la levée de fonds des activités de la Fondation et sensibiliser le public sur l'importance de sa mission.

Nous avons tous le pouvoir de faire une différence, soyons le héros de quelqu'un.

À propos de Nick Suzuki

Nick (Nicholas) Suzuki est un joueur de hockey professionnel de la LNH depuis 2017 et sous la bannière de l'équipe des Canadiens de Montréal. Originaire de l'Ontario, il a lancé sa carrière avec les Golden Knights de Las Vegas au premier tour pour finalement être échangé à Montréal en 2019.

À propos de la Fondation Asista

Fondée en 2011, la Fondation Asista est un organisme sans but lucratif qui aspire à changer des vies en donnant une deuxième chance à des chiens qui se trouvent parfois dans des situations précaires et difficiles, par exemple, dans un refuge, et les former en tant que chiens d'assistance pour accompagner les personnes atteintes d'une condition reliée à la santé mentale. Grâce au précieux réseau de nos bénévoles, de donateurs et de partenaires, nous pouvons continuer à aider les gens dans le besoin.

À propos de Groupe Dilawri

Dilawri est le plus important groupe de concessions automobiles du Canada avec ses 76 concessions franchisées qui représentent plus de 35 marques. Le groupe Dilawri est aussi le chef de file des communautés dont il dessert, ayant mis sur pied la Fondation Dilawri en 2002. La Fondation Dilawri a contribué des millions de dollars à travers le Canada, supportant une variété de causes charitables.

À propos de Nutrience

Depuis 1988, Nutrience, une division de Rolf C. Hagen inc., croit en l'importance d'une alimentation saine à chacune des étapes de la vie d'un animal de compagnie. Grâce à sa grande générosité, elle participe depuis 2012 à promouvoir et financer la distribution de nourriture de qualité sans compromis pour chiens pour la Fondation Asista. La compagnie canadienne fondée à Montréal se fait un point d'honneur d'utiliser les plus récentes découvertes scientifiques dans le domaine de l'alimentation des chiens et des chats.

